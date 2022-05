Rotice: “Avere cura dei più fragili significa sconfiggere l’illegalità”

Il CPIA da otto anni, a Manfredonia, si occupa di istruzione per adulti ed integrazione per gli immigrati. Una seconda chance per rimettersi in gioco nella vita sociale e lavorativa, in un territorio anch’esso alla ricerca di riscatto. Uno stimolo importante, partendo dalla dignità nel trovare il proprio posto nel mondo. Avere cura dei più fragili, non lasciare indietro nessuno é tra le modalità più efficaci per sconfiggere l’illegalità perché la mafia si manifesta in diverse forme, tutte pericolose e tutte da combattere”.