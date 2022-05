Voto di giugno: il M5s molla il Pd a Monte, regge l’asse con i civici

Statoquotidiano.it, 17 maggio 2022. “Abbiamo ottimi candidati che si confronteranno con sindaci radicati sul territorio, uscenti, che hanno avuto modo di imbonire i cittadini, come si fa, con varie prebende, ma noi puntiamo sulla autorevolezza dei nostri candidati”. Così il consigliere regionale Giandiego Gatta, di Fi, sulle amministrative del 12 giugno nei Comuni di Capitanata, fra cui Monte S. Angelo, una delle prove elettorali più attese in una tornata che non prevede il secondo turno. Tuttavia, vale anche come test verso l’elezione del presidente della Provincia in autunno.

“Penso a Monte S. Angelo- continua Gatta- a Carpino con Rocco Ruo, a Mattia Azzone a Castelluccio dei Sauri, ottimo amministratore”. Sebbene in campo ci siano civiche, ha destato scalpore il fatto che il M5s, nel paese del sindaco D’Arienzo, si presenti con il centrodestra, candidato sindaco Felice Scirpoli, ex segretario di Fi e vicesindaco nell’amministrazione sciolta per mafia. “L’autorevolezza e la disponibilità di Felice Scirpoli- prosegue Gatta- hanno calamitato l’attenzione anche del M5s, una persona che non è mai stata sfiorata da alcuna indagine, il giustizialismo radicale non tiene conto della sua estraneità rispetto a certi avvenimenti. Se vinciamo andremo a rafforzare Fi, che vive un buon momento dopo la vittoria a Manfredonia, anche grazie al lavoro di Raffaele Di Mauro in Capitanata. Se perdiamo avremo certamente altri consiglieri comunali. Mi auguro che siano in forma anche gli altri partiti del centro destra”.

Marialuisa Faro, deputata del M5s di S. Nicandro Garganico a proposito dell’asse fra centrodestra e pentastellati: “Il M5s a Monte non ha trovato un’interlocuzione con il Pd, in questi anni, da esterni all’amministrazione, hanno creato un loro progetto politico, hanno sempre lavorato all’opposizione. Sebbene noi come portavoce del M5s abbiamo sempre collaborato con il sindaco, non abbiamo voluto imporre le nostre scelte al territorio, che va ascoltato. La lista è di destra? No, è una lista moderata. Del resto, facendo un paragone con le amministrative dell’anno scorso a S. Nicandro, anche lì pezzi di Fi sono confluiti nella coalizione del sindaco Matteo Vocale, ex consiglieri comunali che hanno appoggiato il Pd”.

Candidati del M5s si trovano in lista anche a Ischitella e a Stornara, sebbene non certificati, a differenza di Pasquale Palumbo a Monte S. Angelo.Circa l’asse Pd- civici, che si va rodando da vari mesi, regge a Ischitella con Nobiletti, a Rodi con Carmine d’Anelli, a Carpino con Rocco Di Brina, a Roseto con Lucilla Parisi.

Tommaso Pasqua, vicepresidente provinciale del Pd: “Il M5s ha scelto di andare con la parte perdente a Monte, e ha sbagliato, le scelte che non tengono conto delle dinamiche nazionali e regionali non aiutano il territori. Poi a casa propria ognuno si comporta come vuole. A Ischitella puntiamo sul segretario cittadino del Pd Nobiletti, che ha fatto una lista nuova e innovativa, sono tutti sindaci che hanno ben operato, a Chieuti Diego Iacono corre contro due candidati di un centrodestra diviso. se vincessimo in tutti e vincesse anche Simonelli a Orsara sarebbe eccezionale, la ciliegina sulla torna, il paese tornerebbe a guida Pd di un ex sindaco, amministrazioni che sono sempre state di sinistra e in cui sono subentrati dei problemi”. A Orsara, fra l’altro, la lista del sindaco Giuseppe Zullo, cui ha passato la mano l’uscente Tommaso Lecce, è stata respinta dalla prefettura. Pronto il ricorso al Tar.

Paola Lucino, 17 maggio 2022