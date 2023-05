Manfredonia – “La stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili di Manfredonia può proseguire grazie allo stanziamento dei fondi necessari da parte della Giunta regionale.

“La delibera, adottata nella seduta di ieri, consentirà di trasferire al Comune manfredoniano 4.700 euro per ogni assunzione decisa dall’Amministrazione comunale sulla base del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

“Il fondo, che ammonta complessivamente a 441.800 euro, sarà utilizzato anche per le stabilizzazioni programmate in altri 6 comuni pugliesi.

“Il risultato ottenuto grazie alla disponibilità del vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, e dell’assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale, Sebastiano Leo, è frutto dell’impegno costante e della proficua interlocuzione che ho messo in campo, da ultimo, nella seduta del Consiglio regionale del dicembre 2022 in cui è stato approvato il bilancio per il 2023 con anche questa voce di spesa.

“Mi auguro che questo intervento sia utile a definire l’annosa vicenda della stabilizzazione degli ex LSU e consenta all’Amministrazione comunale di migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.”