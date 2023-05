Corpo e cannabis: gli effetti del consumo sulla quotidianità

Inizialmente prodotta a scopo ricreativo per i consumatori, la cannabis light si è rivelata in grado di provocare effetti positivi strettamente legati al campo medico. Moltissimi studi scientifici hanno analizzato gli effetti del consumo di cannabis light sull’organismo delle persone, arrivando a dei risultati davvero interessanti e innovativi per il futuro della medicina.

Chiaramente, gli effetti non si riscontrano in tutti i consumatori in egual misura, poiché molto dipende dal metabolismo e dagli stimoli cerebrali innescati, ma comunque l’influenza è notevole.

Cannabis light: riduce l’ansia

Quando si consuma cannabis light per rilassarsi, non ci si discosta molto da uno dei suoi più grandi effetti curativi. Sono molte le ricerche in campo medico che hanno riscontrato la capacità del cannabidiolo CBD – il principio attivo contenuto in alte percentuali nella canapa sativa depotenziata, cioè la varietà utilizzata per produrre la cannabis legale – di influenzare il GABA, un neurotrasmettitore che agisce sulla riduzione dei livelli di ansia. Altre ricerche hanno dimostrato che il CBD, invece, interagisca con il recettore CB1, ma anche in questo caso l’effetto ottenuto è la riduzione degli stati ansiogeni.

Cannabis light: contrasta l’insonnia

Seguendo sempre questo filo conduttore, un altro valido effetto della cannabis light è quello di contrastare l’insonnia. Gli stati di ansia, lo stress e gli sbalzi d’umore influiscono sul benessere psicofisico, provocando i disturbi del sonno che incidono significativamente sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono.

Pertanto, il rilassamento favorito dal cannabidiolo, unito al ripristino del naturale ciclo di sonno-veglia, permette di dormire meglio co n CBD e melatonina, grazie alla loro capacità di indurre e mantenere il sonno notturno.

Cannabis light: un anti-infiammatorio naturale

Un altro effetto terapeutico dimostrato dal consumo di cannabis light è quello di lenire gli stati infiammatori. L’analisi del CBD ha, infatti, permesso di riscontrare delle valide proprietà antinfiammatorie, sia in fase acuta che in fase cronica dell’infiammazione. In pratica, l’assunzione del cannabidiolo consentirebbe di arrestare il rilascio delle molecole responsabili del progredire dell’infiammazione, evitando che questa si diffonda e danneggi gli organi e i tessuti.

Pertanto, notevoli effetti terapeutici della cannabis light sono stati osservati sulla cura dell’artrite reumatoide e delle infiammazioni alle articolazioni, motivo per cui la canapa sativa viene già impiegata in campo medico nella terapia del dolore.

Ma, oltre al CBD, la cannabis light contiene altre molecole – seppur in quantità molto ridotta per ogni pianta – ritenute in grado di contrastare i processi infiammatori trenta volte più efficacemente di quanto riuscirebbe a fare la comune Aspirina. Si tratta della cannaflavina A e della cannaflavina B, due flavonoidi che, dopo varie osservazioni con tecniche avanzate di biochimica sulla canapa sativa e sui ceppi pro infiammatori, sono risultati capaci di combattere il dolore già dalla sua fase iniziale, attivando l’effetto antinfiammatorio. Inoltre, questi flavonoidi sono privi di effetti psicoattivi poiché agiscono solo sulla zona infiammata da curare e non sulla sfera cerebrale e, dunque, ben lontani dal rischio di indurre dipendenza in chi li assume.

Cannabis light: effetti positivi sulla salute

Usare la cannabis light e i suoi derivati come antinfiammatorio naturale, pertanto, ha lo scopo di lenire il dolore, accelerare il processo di guarigione delle infiammazioni più contenute e passeggere – anche se comunque compromettono la qualità della vita – e la degenerazione di patologie croniche come l’aterosclerosi (nota come arteriosclerosi) o altre malattie autoimmuni.

L’auspicio è che, quando la comunità scientifica troverà un risultato condiviso sugli effetti positivi sulla salute riscontrati dal consumo di cannabis light, la canapa sativa e i suoi derivati verranno ampiamente utilizzate, così come avviene da sempre per altre piante, come ingrediente principale nella preparazione di farmaci naturali antinfiammatori per contrastare moltissime patologie, i quali sarebbero privi di effetti collaterali, a differenza dei comuni farmaci utilizzati per combattere i disturbi infiammatori come l’aspirina, l’ibuprofene e i corticosteroidi.

Le persone che soffrono di dolori cronici, infatti, assumono quotidianamente dei farmaci analgesici oppiacei, che bloccando i ricettori del cervello senza, però, agire direttamente sulla fonte del dolore, che non viene mai inibita ma, in aggiunta, il soggetto soffrirà anche per gli effetti collaterali associati all’uso prolungato di quel farmaco. (nota stampa).