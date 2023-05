De Leonardis a Emiliano: “In Arpal Puglia, salvare tutte le professionalità”

“Non contento di aver permesso un’autentica emorragia occupazionale, Emiliano raddoppia non curandosi della sorte di oltre 100 formatori di Arpal Puglia che, da due mesi, non possono nemmeno usufruire di ammortizzatori sociali dopo aver perso il lavoro”.

Lo ha affermato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, intervenuto questa mattina nel corso delle audizioni, svoltesi in Sesta Commissione a Bari, riguardanti la scadenza della convenzione Arpal.

“Si tratta di personale qualificato che, per anni, nell’ambito di affidamenti in appalto, ha lavorato nei centri per l’impiego svolgendo anche compiti diversi rispetto a quelli originari. Professionalità che, ad esempio, potrebbero essere impiegate nella gestione degli sportelli dei centri per l’impiego”.

“Eppure la Regione Puglia – evidenzia De Leonardis – si è distinta per essere la regina delle stabilizzazioni in questi anni. Basti pensare al caso di Sanitaservice, dove il personale proveniente da associazioni di volontariato è stato stabilizzato. O quello più recente relativo ad Arif, dove è in essere una procedura concorsuale che permette a chi ha già lavorato per quella agenzia, attraverso contratti di somministrazione, di non svolgere la preselezione e di poter contare sul riconoscimento di punteggi per i lavori svolti negli anni”.

“Emiliano- prsegue il cosigliere- sicuramente più interessato alla governance di Arpal come strumento funzionale al mantenimento della gestione del potere, si assuma le proprie responsabilità e trovi immediatamente una soluzione per questa nutrita platea di lavoratori. Non può esserci discriminazione né è tollerabile che ci siano professionalità di serie a e altre di serie b”, conclude De Leonardis.