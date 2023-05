“Durum Days” a Foggia: 40.000 firme a difesa del grano duro italiano (foto)

Foggia – Oggi, quarantamila firme sono state raccolte dalla petizione nazionale (https://chng.it/zVC8sWyT75) lanciata dalla Cia Agricoltori Italiani a sostegno del grano duro nazionale e della pasta prodotta con grani effettivamente italiani, come indicato sulle etichette delle marche più rinomate in commercio. Si prevede che il numero di firme continuerà ad aumentare.

L’iniziativa mira a richiedere al governo l’attuazione di misure volte a proteggere i consumatori e consentire ai produttori di cereali di coltivare grano in condizioni migliori di quelle attuali.

Gennaro Sicolo, presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani, dichiara che le adesioni continueranno ad aumentare e che porteranno queste firme al tavolo del ministro Lollobrigida, sottolineando l’importanza di trasformare la Sovranità Alimentare da uno slogan vuoto a politiche concrete.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

È il giorno dedicato al grano duro a Foggia, in cui si tengono i “Durum Days”, un evento internazionale organizzato dalla filiera del grano duro per fare il punto sulla produzione di grano duro in Italia e nel mondo. L’evento si svolgerà presso l’auditorium della Camera di Commercio, con inizio dei lavori previsto dalle 9:00 alle 17:00.

I “Durum Days” sono organizzati e promossi da Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza Cooperative Agroalimentari, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food, con il supporto tecnico di Areté, la collaborazione del Crea e la partecipazione di Syngenta-PSB in qualità di sponsor.

Durante l’evento, oltre alla consueta panoramica sul settore, sono previste due sessioni tecniche sulle nuove Politiche Agricole Comuni e sui mercati, seguite da due tavole rotonde. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, si terrà il “Durum Science Workshop” dal titolo: “La produzione di grano duro dopo il 2020: soluzioni e prospettive per un’agricoltura sostenibile”.

Le quotazioni del grano duro italiano sono diminuite da 580 euro/tonnellata di giugno 2022 ai attuali 360 euro/tonnellata in meno di un anno. Mentre i produttori italiani vedono diminuire il valore riconosciuto, i prezzi del pane e della pasta aumentano. Questa situazione è influenzata dall’importazione massiccia di grano dall’estero, soprattutto dall’Ucraina, che ha visto un aumento costante.

Angelo Miano, presidente della Cia Agricoltori per la provincia di Foggia, l’area leader nella produzione di grano duro in Italia, afferma che il grano ucraino è più economico e quindi molto attraente per le industrie molitorie e le aziende produttrici di pasta. Il grano ucraino ha costi di produzione inferiori.

