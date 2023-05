Foggia. “Screening Mammografico utile per diagnosticare i tumori della mammella in fase precoce”

Foggia. Venerdì 19 maggio dalle ore 10.00 si terrà l’evento “Lo Screening Mammografico” presso l’Aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia.

In qualsiasi campo della Medicina, la certezza diagnostica equivale ad una migliore possibilità di cura. Questo è particolarmente vero per la cura dei tumori.

Per diagnosticarli in tempo utile per essere trattati, un efficace strumento è rappresentato dagli screening oncologici, esami offerti gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale volti ad intercettare la malattia in quelle fasce di età maggiormente a rischio.

In particolare, lo screening mammografico, eseguito ogni 2 anni, si è dimostrato utile per diagnosticare i tumori della mammella in fase precoce, riducendone di conseguenza la mortalità. Un riscontro dubbio o sospetto all’indagine mammografica induce ad ulteriori richiami della donna per continuare gli accertamenti diagnostici, che vanno dal completamento dello studio mammografico alla ecografia, fino alla biopsia di eventuali “noduli” sospetti.

Con il completamento di questo percorso si ottiene la conferma di una diagnosi e, in caso di positività per tumore della mammella, la donna viene presa in carico dalla Breast Unit per l’iter terapeutico.