Foggia, stato di abbandono palazzina in Corso Giannone: intervenire

Foggia – “Segnalo con profonda preoccupazione lo stato di abbandono e degrado in cui versa una palazzina nel centro città, nello specifico in Corso Giannone dal nr 8 al nr 16 .

Desidero che il pubblico e le autorità competenti siano consapevoli della situazione al fine di promuovere interventi adeguati per ripristinare la dignità dell’edificio e del quartiere circostante”.

E’ quanto dice un lettore a StatoQuotidiano.it

“La palazzina in questione, situata in una posizione centrale di grande rilevanza urbana, appare trascurata da diversi anni. I segni evidenti di deterioramento sono molteplici: facciata scrostata e copertura crollata, finestre rotte e murature danneggiate. Inoltre, si notano accumuli di rifiuti e presenza di erbacce sia all’esterno che all’interno dell’edificio, oltre alla presenza di topi, creando un ambiente poco salubre e invitante per residenti e visitatori”.

“L’attuale stato di abbandono non solo danneggia l’aspetto estetico della zona, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. La presenza di vetri infranti e la struttura compromessa potrebbero facilitare l’accesso a persone non autorizzate, aumentando il rischio di incidenti o attività illegali, anche se transennata”.

“Chiedo quindi alla vostra autorevole testata di porre l’attenzione su questa situazione, sensibilizzando l’opinione pubblica e le autorità competenti sull’importanza di intervenire tempestivamente per la riqualificazione e il restauro dell’edificio. Un’azione concreta potrebbe consistere nella richiesta di un sopralluogo da parte degli enti locali competenti, al fine di valutare la gravità della situazione e adottare le misure necessarie per risolverla”.

“Il ripristino della palazzina rappresenterebbe un notevole beneficio per l’intera comunità, restituendo valore e vivibilità a un’area centrale della nostra città. Inoltre, contribuirebbe a preservare il patrimonio architettonico e culturale che caratterizza il nostro contesto urbano”.

“Ringraziandovi per l’attenzione riservata alla mia segnalazione, confido nel vostro impegno per diffondere questa problematica e promuovere un intervento tempestivo per il recupero della palazzina”, scrive l’uomo che si firma come “un residente di Corso Giannone stanco di vedere ogni giorno dalla propria finestra uno scempio del genere”.