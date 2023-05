L’ira degli Infermieri contro la Litizzetto: “Si vergogni per le offese”

FOGGIA – Non si placano le polemiche su Luciana Littizzetto. Sternativo (FIALS): “si vergogni per le offese agli Infermieri, noi siamo differenti”.

Luciana Littizzetto, attrice comica, è riuscita a irritare il sindacato delle autonomie locali e della sanità, FIALS. In particolare ha fatto incavolare gli Infermieri sui social-network e sui giornali di categoria dopo il suo intervento dell’altra sera su “Che Tempo che fa”.

E non perché ci ha definito “imperatori del clistere”. Non s’è resa conto che ha messo insieme una serie di cose che stanno sotto il cappello del demansionamento. Perché è probabile che lei abbia visto gli infermieri maneggiare solo “padelle”. Mesi passati a informare, battaglie per la tutela dei professionisti, campagne d’immagine. Poi, 5 minuti di Luciana e via, tutto bruciato. A lei chiediamo: chi crede che abbia gestito i respiratori nei reparti di terapia intensiva e la somministrazione dei farmaci?».

“Dovremmo esserle grati? A Che Tempo che fa ci ha citati – spiega Mimma Sternativo, segretario Fials Milano area metropolitana – ma quale gratitudine, ha solo contribuito a rafforzare l’errore di percezione che grava sulla nostra professione”. Lo riporta Assocarenews.it