Manfredonia, 4.700 Euro per ciascuno dei 69 dipendenti stabilizzati

Trova così finalmente concretezza lo specifico emendamento approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio regionale svoltasi a dicembre 2022, rispetto al quale sono giunte richieste ed apporti anche dell’Amministrazione comunale di Manfredonia. Dopo la stabilizzazione del 2022 – dopo oltre 25 anni di precariato e mancanza di diritti si è acquisito lo status di dipendente della Pubblica Amministrazione -, un altro passo in avanti per 69 famiglie di Manfredonia, frutto di un impegno corale a vari livelli tecnici e politici, che ha visto l’Amministrazione comunale come fulcro istituzionale ed amministrativo, trovando sponda bipartisan nel Governo e nella Regione Puglia, che si ringraziano per la collaborazione e l’impegno profuso a sostegno del territorio. rispetto al quale sono giunte richieste ed apporti anche dell’Amministrazione comunale di Manfredonia. Dopo la stabilizzazione del 2022 – dopo oltre 25 anni di precariato e mancanza di diritti si è acquisito lo status di dipendente della Pubblica Amministrazione -, un altro passo in avanti per 69 famiglie di Manfredonia, frutto di un impegno corale a vari livelli tecnici e politici, che ha visto l’Amministrazione comunale come fulcro istituzionale ed amministrativo, trovando sponda bipartisan nel Governo e nella Regione Puglia, che si ringraziano per la collaborazione e l’impegno profuso a sostegno del territorio.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia, attraverso l’interlocuzione dell’Assessore al ramo Libero Palumbo, è da tempo al lavoro per il prossimo importante step: dialogare con il governo nazionale al fine di garantire ulteriore e maggiore stabilità contrattuale e salariale per questi lavoratori e per le loro famiglie, evitando lo stillicidio di ogni fine anno.