MANFREDONIA (FOGGIA) – Continuano senza sosta i controlli da parte delle Forze dell’Ordine sul territorio di Manfredonia e su tutta la provincia di Foggia.

Proprio in queste ore molti cittadini hanno notato la presenta di un elicottero, presumibilmente della Polizia di Stato, che sta volando a bassa quota nel pieno centro della città di Manfredonia. Il video è stato girato in via Tribuna. Seguiranno aggiornamenti.