Manfredonia – 3BMeteo: MERCOLEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale adriatico settentrionale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Sud Est

VORTICE MEDITERRANEO: ROVESCI DIFFUSI, CALO TERMICO E FORTI RAFFICHE DI VENTO– La presenza di un vortice mediterraneo determinerà condizioni di una diffusa instabilità con piogge o rovesci intermittenti, che potranno assumere anche carattere temporalesco, più abbondanti sui settori centro-occidentali del Molise, a ridosso dell’Appennino, sulla Daunia, Lucania, Murge, Foggiano e Gargano; temperature in moderato calo nei valori massimi, venti da moderati a forti di Scirocco in rinforzo su Barese, Brindisino e Salento con raffiche fino a 80-90 km/h o oltre localmente.

Situazione che tenderà a migliorare temporaneamente tra giovedì e venerdì in attesa di un nuovo peggioramento nel fine settimana, stante l’arrivo di un nuovo vortice depressionario da Ovest. Seguite tutti gli aggiornamenti su sito e app.