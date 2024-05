Barbano: “Grave mancanza di rispetto di Crisetti, show inaccettabile della conduttrice Gorio”

Grave mancanza di rispetto di Crisetti, show inaccettabile della conduttrice Gorio

«Non ci sono le condizioni per confronti pubblici con Crisetti»

Dopo la strumentalizzazione e le dichiarazioni del candidato a sindaco Michele Crisetti durante la trasmissione di Political TV, condotta da Manila Gorio, tutte le forze politiche che compongono la coalizione a sostegno di Filippo Barbano, MoVimento 5 Stelle, In…formazione, Cittadini Sangiovannesi, SiAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune e Insieme, hanno deciso, ad unanimità, che non ci sono le condizioni per confrontarsi, in modo sereno, con il candidato Crisetti.

«La giornalista Manila Gorio ha iniziato la sua trasmissione alla sola presenza di Crisetti e affermando che gli altri due competitor non hanno accettato il confronto. Ci tengo a chiarire che, per quanto riguarda la mia persona, lei non ha mai avuto la disponibilità per il confronto per la data in cui si è svolta la trasmissione, il 13 maggio- spiega il candidato sindaco Filippo Barbano. I primi contatti con la giornalista risalgono a fine aprile, e si era concordato che il dibattito si sarebbe dovuto tenere il 29 aprile. Successivamente ci sono stati ulteriori cambi di data. I mie impegni professionali non mi permettono facilmente di spostare i turni: sono un medico che non abbandonerà i pazienti per partecipare ad un evento di tipo politico, il mio lavoro viene programmato e spesso sono richiesti giorni e giorni di attesa per poi arrivare al giorno della prestazione richiesta e spostare, anche di un solo giorno, i miei impegni lavorativi significa ulteriori giorni di attesa per il paziente. In particolare il 13 maggio il mio orario di servizio è stato ingresso ore 8.09 uscita 17.53. Per questo se gli elettori decideranno che sarò il sindaco di San Giovanni Rotondo farò solo il sindaco a tempo pieno. Quanto alle considerazioni espresse in chiusura della trasmissione, “metterci la faccia quando ci si propone”, bene, vorrei tranquillizzare la giornalista che la mia faccia è perfettamente pulita e credibile, non sono certo della sua dopo aver violato una serie di regole deontologiche. Trovo, invece, scorretti i proclami del mio competitor, Michele Crisetti, che preferisco non commentare- aggiunge Barbano. Spero solo che abbia avuto il buon senso di riascoltare la trasmissione e abbia compreso di quanto sia stato offensivo della mia persona e della mia professione. Per cui, insieme alle liste della coalizione abbiamo deciso che non parteciperemo a nessun confronto politico dove sarà presente il candidato Crisetti, vista la mancanza di rispetto che ha dimostrato e la strumentalizzazione alla prima occasione utile. Per noi non ci sono le condizioni per confronti pubblici, preferiamo continuare a confrontarci con i cittadini, proporre percorsi e idee nuove per far crescere la nostra città».