Ieri è stata inaugurata l’Oasi Wwf presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Si tratta di un’area verde accessibile a disabili e persone su carrozzina, caratterizzata da percorsi sensoriali che possono essere percorsi a piedi nudi, offrendo una varietà di materiali come sabbia, ghiaia, prato, corteccia, ghiaietto, tronchetti in legno e tavolato in legno. Questi percorsi sono circondati da una varietà di arbusti tipici della macchia mediterranea. All’interno dell’oasi si trova anche un giardino delle farfalle, un piccolo stagno, panchine e tavoli all’ombra di grandi alberi per le attività ricreative. Cartellini informativi illustrano le caratteristiche delle specie vegetali presenti.

L’accesso all’oasi è libero e si trova in una zona vicina al parcheggio dell’ospedale, accanto a un’altra area verde appena attrezzata. All’interno dell’ospedale pediatrico, sono ricoverati circa 120-150 bambini con un’età compresa tra pochi mesi e 16 anni. I bambini provenienti da tutti i reparti potranno accedere all’oasi a seconda delle loro condizioni di salute. Ogni giorno, tra i 300 e i 500 bambini visitano l’ospedale per prestazioni ambulatoriali, ognuno accompagnato da almeno un genitore.

Lo riporta Ansa.it