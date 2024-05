Questa mattina, intorno alle 7:30, è stato rinvenuto il cadavere di un imprenditore di Acquaviva delle Fonti sui binari della stazione cittadina, nella provincia di Bari. La Polizia ferroviaria è intervenuta sul posto per avviare le indagini e determinare le cause del decesso. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa, anche se alcuni elementi sembrano suggerire un gesto volontario.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo era stato precedentemente oggetto di intimidazioni legate alla sua attività professionale.

Le Ferrovie dello Stato hanno confermato l’accaduto, segnalando forti rallentamenti sulla linea Bari-Taranto. I treni ad Alta Velocità possono registrare ritardi fino a 80 minuti, mentre gli Intercity e i Regionali potrebbero subire cancellazioni o deviazioni di percorso. Ad esempio, il treno FR 8820, partito da Taranto alle 9:16 e diretto a Milano Centrale, viaggia con un ritardo superiore a 60 minuti. Anche l’Intercity 765, in partenza da Milano Centrale alle 21:15 e diretto a Lecce, ha terminato la corsa ad Acquaviva delle Fonti alle 7:40.

Il treno Intercity 612, partito da Lecce alle 7:42 in direzione di Milano Centrale, è stato deviato da Brindisi a Bari seguendo un percorso alternativo via Ostuni e non fermerà a Mesagne, Francavilla Fontana, Taranto e Gioia del Colle. I passeggeri provenienti da Brindisi e diretti a Taranto possono utilizzare i primi treni disponibili, gestiti dal personale di assistenza clienti di Trenitalia. Analogamente, i passeggeri da Gioia del Colle possono usufruire di un servizio bus sostitutivo fino a Bari Centrale, dove potranno prendere il treno Intercity 614 per Lecce alle 11:54.

Da Taranto, i passeggeri possono usufruire dei primi treni disponibili gestiti dall’assistenza clienti di Trenitalia, mentre da Francavilla Fontana possono prendere il treno Regionale 19977 per Taranto alle 12:44 e proseguire fino a Brindisi con il treno Regionale Veloce 4414, in partenza da Lecce alle 13:47 e diretto a Bari Centrale. Da qui, possono continuare verso Milano Centrale con il treno in arrivo alle 23:55.

Lo riporta bari.repubblica.it