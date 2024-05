Comunicato stampadott. SALDUTTODomenicoCandidato consigliere

Per contribuire al cambiamento dal basso nella rappresentanza della Città sipontina comunico di aver fornito la mia disponibilità a mettere al servizio della Comunità di Manfredonia le mie esperienze umane, sociali, culturali e professionali attraverso la candidatura come consigliere comunale nelle elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi per il rinnovo del Consiglio comunale di Manfredonia nella lista “𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐓𝐀𝐒𝐒𝐎 𝐒𝐈𝐍𝐃𝐀𝐂𝐎”.

Ringrazio l’on. Antonio Tasso per l’opportunità fornitami, che ho imparato a conoscere dall’attività politica svolta nel suo mandato da parlamentare, sia per le affinità relative al modo concreto con cui affronta le questioni che per la sua naturale propensione all’impegno verso il territorio e i concittadini.

Il mio impegno politico è maturato nel civismo attivo, unica strada per il riscatto dal basso di una Comunità meridionale, sulla scorta di un progetto condiviso tra il candidato sindaco e tutte le liste che compongono la formazione che lo supporta. E’ l’unica vera strada nuova per garantire un vero cambiamento amministrativo, con donne e uomini nuovi, nella Città di Manfredonia.

Il mio impegno amministrativo, grazie a valori comuni e condivisi quali la territorialità, la militanza e la competenza propri anche del movimento politico “Italia del Meridione”, è supportato da questa giovane formazione politica unitamente a quella di “Ama la tua città” per Manfredonia. A ciò si aggiunge l’affetto e il sostegno di singoli cittadini sipontini.

Nei giorni che seguiranno fino al prossimo 07 giugno ci saranno occasioni di analisi, incontri e dibattiti nei quali approfondire le ragioni, le speranze e il programma condiviso del candidato sindaco Tasso e delle cinque liste a supporto.

Ciò per passare da una fase di ascolto e proposte alla necessaria fase di consenso che, mettendo da parte il comprensibile scoramento dei cittadini verso chi, nel passato direttamente o indirettamente, non ha mantenuto fede nell’impegno politico-amministrativo agli interessi e al bisogno di futuro per l’intera cittadinanza sipontina, può determinare un consiglio comunale rinnovato non solo nei nomi ma anche nelle formazioni e azioni politiche.

Ed è proprio per questo che 𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈A è…𝐔𝐍𝐀 𝐒𝐅𝐈𝐃𝐀 𝐃𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐂𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐄𝐌𝐄 CON 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐓𝐀𝐒𝐒𝐎 𝐒𝐈𝐍𝐃𝐀𝐂𝐎 e SALDUTTO Domenico e GUERRA Emiliana consiglieri comunali

Solo noi possiamo, insieme, cogliere l’opportunità di cambiare il destino della nostra bella Città. Non restate a casa andiamo a votare tutti. Altri non verranno a farlo per noi.

Adesso spetterà a tutti i cittadini liberi di cogliere tale opportunità sostenendo il nostro progetto con il proprio voto, evitando che la città vada nuovamente nelle mani di chi per anni ne ha abusato e l’ha amministrata nell’interesse di pochi a discapito dell’intera comunità, d’altronde lo stato di totale degrado, da ogni punto di vista, è sotto gli occhi di tutti.

