La Giunta della Regione Puglia ha recentemente approvato un aggiornamento al Piano Regionale dei Rifiuti, che prevede un incremento della capacità di uno dei siti di discarica pubblica, precisamente quello situato a Deliceto, in provincia di Foggia.

L’assessore all’Ambiente ha dichiarato: “Questo provvedimento mira a soddisfare il fabbisogno volumetrico regionale per la raccolta dei rifiuti urbani e garantirà la resilienza dell’intero sistema regionale in termini di capacità di smaltimento dei residui della biostabilizzazione. L’obiettivo è assicurare una gestione stabile e operativa delle discariche presenti sul nostro territorio.”

L’assessore ha inoltre sottolineato che lo sviluppo della raccolta differenziata è già in corso, grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e sarà ulteriormente supportato dai fondi del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (Fsc) proposti dalla Regione Puglia. Questi interventi saranno attuati nel totale rispetto della sicurezza, della tutela ambientale e della salute dei cittadini.

Il Dipartimento all’Ambiente della Regione Puglia si pone l’obiettivo di migliorare le performance di raccolta differenziata rispetto a quelle registrate nel periodo 2019-2023. A tal fine, la Regione è impegnata, anche attraverso la struttura del Commissario ad Acta, a supportare gli Ambiti di Raccolta Ottimale che non hanno ancora affidato la gestione unitaria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e dell’igiene urbana. L’obiettivo è di perfezionare rapidamente le relative procedure e avviare servizi unitari adeguati al raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata in linea con gli obiettivi normativi.

Un’attenzione particolare e un monitoraggio continuo, attraverso riunioni periodiche, sono riservati ai grandi centri abitati, in particolare ai capoluoghi di provincia come Bari, Foggia e Taranto, con l’intento di migliorare le loro performance di raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

L’ampliamento della discarica pubblica di Deliceto, che è prossima all’esaurimento, prevede un incremento di circa 450.000 metri cubi. Questi volumi sono destinati a sostituire parte dei volumi di discarica già previsti dal vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), ma attualmente indisponibili a causa di valutazioni amministrative e tecniche su altri siti.

In sintesi, l’aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti rappresenta un passo fondamentale per garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti in Puglia. L’espansione della discarica di Deliceto contribuirà a colmare le attuali lacune di capacità di smaltimento, mentre gli sforzi per migliorare la raccolta differenziata e il coinvolgimento delle comunità locali continueranno a essere prioritari per raggiungere gli obiettivi ambientali della Regione.

Lo riporta FoggiaToday.it