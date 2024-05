Floriana Natale: “Da Crisetti uno spot elettorale di quasi mezzora senza contradditorio”

Il candidato sindaco Floriana Natale in merito al mancato confronto presso un canale streaming regionale che ha visto la sola partecipazione del sindaco uscente Michele Crisetti (lasciatosi andare, con il beneplacito della sua interlocutrice, in uno spot elettorale di quasi mezzora senza contraddittorio) desidera chiarire quanto segue: «quando mi è stata comunicata la data del 13 maggio per il confronto a tre presso l’emittente con sede a Turi (Ba), ho subito risposto che non mi sarebbe stato possibile parteciparvi, seppure a malincuore, per importanti impegni pregressi che non riuscivo a spostare, e che, vista la distanza con lo studio di registrazione, era inconciliabile mantenere nella stessa giornata.

A quel punto non ho ricevuto altre date alternative e, mio malgrado, ho dovuto rinunciare. Ovviamente non poter partecipare a causa di pregressi impegni, non significa “rifiutare il confronto” come in maniera fuorviante è stato affermato dal candidato e dalla sua coalizione. Tanto più che avevamo precedentemente concordato ulteriori momenti di confronto, in altri contesti, con la mia piena disponibilità». Purtroppo la lealtà, il rispetto, e soprattutto il dovere di raccontare le verità sono venuti meno. Quello che maggiormente sconcerta non è la diffusione di un messaggio che non corrisponde al vero, ma il rischio che passi l’idea che quello sangiovannese sia un popolo che accetta passivamente qualsiasi favola venga loro propagandata. In questa circostanza è venuto meno il principio di lealtà verso l’avversario politico, con la totale mancanza di rispetto personale da parte del prof. Crisetti, che tra l’altro non si è minimamente preoccupato di arginare e prendere le distanze dagli attacchi rivolti agli assenti da parte di chi ha condotto il programma televisivo, sembrando addirittura compiaciuto dell’andamento dell'”intervista” i cui contenuti sono stati utilizzati ad arte per il favore elettorale della coalizione da lui rappresentata. Riservandosi, quindi, ogni azione di verifica nelle sedi opportune di eventuali violazioni della par condicio, il candidato Floriana Natale, di concerto e con il sostegno della sua coalizione, da questo momento, non accetterà confronti con Michele Crisetti, restando comunque a completa disposizione dei media locali e della cittadinanza per illustrare il programma che intende perseguire nei prossimi 5 anni di “Rinascita Sangiovannese”.