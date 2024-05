Annino de Finis, Antonio Salandra e altri imprenditori stanno formando una cordata aperta a nuovi stakeholder, interessati all’acquisto del Foggia Calcio. Con la scadenza per l’iscrizione al campionato fissata al 4 giugno, la città è in fermento. Persino nei supermercati di periferia, le massaie chiedono scherzosamente ai dipendenti: “Perché non vi comprate il Foggia?”.

Secondo l’assessore Mimmo Di Molfetta, non è il momento di fare nomi e dare numeri. La presidenza potrebbe andare al noto imprenditore nel settore turistico e edilizio De Finis. La sindaca Episcopo, che ha già avviato colloqui con Canonico, sta invitando varie personalità ad unirsi come soci o sponsor, tra cui Tullio Capobianco, Matteo La Torre e Giacomo Mescia.

L’amministratore sottolinea l’importanza della riservatezza in queste trattative cruciali: “Sono trattative importanti,” si limita a dire, evidenziando il rischio di pressioni eccessive da parte della tifoseria su specifici imprenditori. La situazione finanziaria richiede di affrontare una debitoria di 2,4 milioni di euro al 31 marzo, oltre ai 505mila euro necessari per l’iscrizione, per un totale di circa 3 milioni di euro necessari per sanare la società.

“Non esiste una società di calcio senza debiti. Il Pescara ne ha 19 milioni, la Salernitana 12. Dobbiamo guardare al lato positivo di questa situazione. Il Foggia non ha punti di penalità, ha sempre pagato le iscrizioni in tempo e i dipendenti,” conclude Di Molfetta.

Lo riporta l’Immediato.net