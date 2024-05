Un uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato coinvolto in un grave incidente domestico. L’incidente è avvenuto ieri sera in una casa situata alla periferia della città. All’arrivo del personale del 118, l’uomo presentava una profonda ferita alla gola e aveva perso una quantità significativa di sangue, rendendo urgente il suo trasferimento in ospedale. Ora è sotto cure intensive nel reparto di Otorinolaringoiatria.

A seguito della chiamata di emergenza, gli agenti delle ‘Volanti’ sono intervenuti sul luogo per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, gli investigatori escludono altre ipotesi e non ci sono indizi che suggeriscano la responsabilità di terze persone. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto un collo di bottiglia e frammenti di vetro intrisi di sangue, che sono stati sequestrati per ulteriori analisi.

Le indagini sono in corso e la polizia continua a raccogliere elementi per chiarire completamente la vicenda.

Lo riporta FoggiaToday.it