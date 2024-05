Sabato 18 maggio in onore di Santa Rita da Cascia (festività il 22 maggio), come tradizione, è prevista una processione che interesserà alcune vie cittadine.

La manifestazione religiosa partirà da Piazza Sant’Eligio alle 19 e fino al passaggio della processione è prevista la temporanea chiusura al traffico di alcuna strade interessate dalla processione.

Questo il percorso previsto: piazza Sant’Eligio – via Sant’Antonio – via F. Villani – via Occidentale – via Calvario – via C. Oddone – via Lucera – piazza C. Villani – via A. Manzoni – via P. Fuiani – via Arpi – via della Repubblica – via Cappuccini – via Anitra – via Airone – piazza S. Eligio.

Durante la chiusura il traffico veicolare sarà dirottato sulle strade limitrofe.