Incredibile a Manfredonia. Danneggia 7 veicoli in sosta, poi va via. Individuato dalla Polizia locale

È stato individuato il conducente dell’autocarro che nel primo pomeriggio dello scorso 9 Maggio, con una manovra sconsiderata, aveva danneggiato sette veicoli in sosta provocando danni per migliaia di euro.

Il conducente del veicolo aveva proseguito la marcia senza curarsi dei danni provocati.

L’attività di indagine svolta dagli agenti della Polizia Locale del Comando di Manfredonia, con l’ausilio di svariati impianti di video sorveglianza, raccolta di testimonianze e informazioni, oltre ai rilievi eseguiti in loco, ha permesso nella giornata odierna di identificare il proprietario del veicolo e il conducente dello stesso.

Proseguono le attività propedeutiche al risarcimento dei danni.