Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l’esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni. A breve il comunicato ufficiale della società.

Dopo l’incontro con il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago, Massimiliano Allegri aveva ritorno al quartier generale della Juve. Alla Continassa c’era infatti anche Cristiano Giuntoli. Tra i possibili scenari di fine stagione, il traghettamento della squadra da parte del vice Landucci e la promozione di Montero in prima squadra.

Lo riporta TuttoSport.