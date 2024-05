Annamaria Veneziano, diciannovenne originaria di Lucera, è stata ritrovata oggi, esattamente un mese dopo la sua scomparsa avvenuta il 16 aprile. La giovane è stata localizzata nel centro di Foggia, dopo essere stata avvistata ieri al mercato Rosati. Questo avvistamento ha portato a una segnalazione alle forze dell’ordine, che hanno concluso le ricerche questa mattina. Al momento, rimane un mistero come Annamaria sia riuscita a rimanere irreperibile per 30 giorni. Tuttavia, è stato confermato che la ragazza ha ricevuto l’assistenza psicologica e sanitaria necessaria.

“Con immensa gioia vi comunico che Annamaria Veneziano è stata ritrovata e sta bene. Grazie alla vicinanza e alla collaborazione di ognuno di voi e al grande lavoro delle forze dell’ordine, oggi ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Sono veramente felice. Un abbraccio di cuore a tutti, e un ringraziamento particolare alla signora che stamattina, dopo una breve telefonata per informarmi di aver visto Annamaria, si è subito messa a disposizione delle forze dell’ordine, innescando un meccanismo virtuoso che ha portato al ritrovamento. Tutto è bene quel che finisce bene,” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pitta.

Proprio oggi, il sindaco aveva lanciato un appello dal suo profilo social con il seguente messaggio: “È trascorso esattamente un mese dalla scomparsa della giovane. Intorno alle 9:00 indossava una felpa nera, pantaloni scuri, scarpe chiare, uno zainetto scuro e portava gli occhiali. Chiunque l’avesse avvistata o avesse notizie utili, non esiti a contattare le forze dell’ordine. Vi prego, fate girare il messaggio. Riportiamo insieme Annamaria dai suoi cari.”

La comunità di Lucera, insieme a Foggia e alle aree circostanti, ha risposto con grande solidarietà e impegno, dimostrando l’importanza della collaborazione comunitaria in situazioni di emergenza. La ritrovata Annamaria sta ora ricevendo tutto il supporto necessario per superare questo difficile periodo, e le indagini continuano per chiarire le circostanze della sua scomparsa e permanenza lontana da casa.

Il ritrovamento di Annamaria ha riportato serenità e speranza nella comunità, segnando la fine di un periodo di grande preoccupazione per familiari e amici. La vicenda ha sottolineato l’importanza della vigilanza e dell’azione rapida in caso di scomparse, e il ruolo cruciale della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Lo riporta FoggiaToday.it