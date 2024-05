La sceneggiata clamorosa durante la finale di Coppa Italia e il successivo alterco con il giornalista Guido Vaciago potrebbero costare caro a Massimiliano Allegri immediatamente. Sebbene fosse già previsto che Allegri avrebbe lasciato la Juventus a fine stagione, il club potrebbe decidere di esonerarlo oggi stesso, affidando le ultime due giornate di campionato a Paolo Montero. Gli aggiornamenti sono in corso.

ALLENAMENTO FINITO, ALLEGRI LASCIA LA CONTINASSA

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha lasciato il centro sportivo della Continassa intorno alle 13.15 dopo aver diretto l’allenamento. A bordo della sua 500e, Allegri ha salutato con un cenno della mano i pochi tifosi presenti fuori dal training center, senza fermarsi.

MONTERO PARTITO PER FROSINONE

Come previsto, Paolo Montero è partito con la Juve Under 19 per Frosinone, dove domani si giocherà la partita contro i ciociari. L’ex difensore potrebbe prendere il posto di Allegri sulla panchina della prima squadra nelle ultime due giornate di campionato, in caso di esonero.

NESSUN TIFOSO AD ATTENDERE ALLEGRI

Attualmente, non ci sono tifosi fuori dalla Continassa, dove è in programma l’allenamento della Juventus, che potrebbe essere l’ultimo diretto da Allegri. Si è invece radunato un gruppo di giornalisti davanti ai cancelli del training center. Allegri è stato il primo ad arrivare, seguito dai giocatori.

ALLEGRI ARRIVATO ALLA CONTINASSA

In attesa di possibili novità sul suo futuro, Massimiliano Allegri è arrivato alla Continassa intorno alle 9.40 per dirigere l’allenamento previsto per le 11.30, in preparazione alla trasferta di Bologna.

ALLEGRI-JUVE, ADDIO IMMINENTE?

La Juventus sta vivendo ore delicate, riflettendo sull’allontanamento immediato di Allegri. Si sta valutando anche un possibile licenziamento per giusta causa a causa dei comportamenti durante la finale di Coppa Italia, che hanno danneggiato l’immagine del club. In gioco ci sono anche i 7 milioni di euro che la Juventus dovrebbe corrispondere ad Allegri, il cui contratto scade nel 2025. Rimane aperta anche la possibilità di un accordo tra Allegri e la società per una buonuscita che renda la separazione meno traumatica e costosa.

JUVE, MONTERO IN ATTESA

Paolo Montero, attuale allenatore della Juve Under 19, è in attesa. Ieri ha avuto un primo colloquio informale con i dirigenti per valutare se affidargli la squadra nelle ultime due giornate di campionato. Oggi l’Under 19 dovrebbe partire per il Lazio, dove domani giocherà contro il Frosinone. Tuttavia, con la prima squadra impegnata lunedì a Bologna, ci sarebbero i tempi tecnici per conciliare entrambe le cose, soprattutto se un membro dello staff si occupasse dell’allenamento di Vlahovic domani.

ALLEGRI, FUTURO IN ARABIA?

Che sia ora o più tardi, è chiaro che il futuro di Allegri sarà lontano dalla Juventus. Ma dove? La Gazzetta dello Sport suggerisce che potrebbero riemergere le offerte dal mondo arabo, che già l’anno scorso il livornese aveva rifiutato, stavolta con proposte ancora più allettanti.

