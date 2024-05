Matrimoni 2024: pronunciare il fatidico sì può costare fino a 101.158,40 € (+4% rispetto al 2023). La voce che incide di più è quella relativa alla location e al pranzo per gli invitati (39% del totale).

Secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – nel 2024, il costo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra 44.806,40 € (+3% rispetto al 2023) ed 101.158,40 € (+4% rispetto al 2023).

Le voci più onerose sono senza dubbio quelle relative alla location, alla musica dal vivo e al pranzo/cena per gli invitati (che costituisce circa il 39% del totale). Segue la spesa per il look degli sposi, che ammonta a circa il 16% del totale. In terza posizione il viaggio di nozze (14% del totale).

A conti fatti, si tratta di una spesa notevole, proibitiva per molti: non a caso aumentano le disparità e le disuguaglianze anche in questo caso. Infatti, mentre il matrimonio “di lusso” non conosce crisi, chi non è disposto a spendere cifre astronomiche è costretto a ricorrere a soluzioni per risparmiare, senza rinunciare a festeggiare con i propri amici e parenti uno dei giorni più importanti della propria vita. Tra le strategie low cost (che consentono di risparmiare anche il 60% della spesa) sicuramente vi è quella di ridurre il numero degli invitati, optando per aperitivi e buffet al posto del classico pranzo/cena. C’è anche chi decide per soluzioni fai da te, invitando tutti a casa o organizzando un party in giardino, ricorrendo a un servizio di catering o mettendo alla prova le abilità culinarie dei propri parenti per preparare un buffet di nozze genuino e all’insegna delle tradizioni. Si può risparmiare, inoltre, optando per soluzioni fai da te per bomboniere ed inviti. In controtendenza rispetto ad altri anni la scelta di rinunciare al servizio fotografico e video: sono sempre di più le coppie che preferiscono affidarsi a professionisti, muniti di attrezzatura ad hoc e droni, per immortalare il giorno del fatidico “sì”.