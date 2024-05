Moreno e Giovanni Paolo, due giovani vite spezzate da tragici incidenti stradali. Il ricordo a Vieste

Vieste, 17 maggio 2024. Moreno e Giovanni Paolo, due giovani vite spezzate da tragici incidenti stradali, due alunni dell’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “E. Mattei” che li ha voluti ricordare organizzando il 1° “Memorial Perone-Potè”, svoltosi oggi allo stadio “Riccardo Spina” di Vieste.

Per l’occasione, sono scese in campo le rappresentative di calcio delle scuole secondarie di 2° grado presenti a Vieste, l’l.P.E.O.A. “Mattei” e l’I.I.S.S. Fazzini-Giuliani.

Grande commozione in campo e sugli spalti gremiti dai ragazzi dei due Istituti. Tra gli organizzatori, l’alunno Francesco Pecorelli. Hanno condotto il pre ed il post partita la prof.ssa Cinzia D’Altilia ed Angelica Mastromatteo.

La gara è stata preceduta dal saluto dei massimi rappresentanti locali delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale), degli assessori comunali De Simio e Paglialonga; ha fatto seguito la benedizione impartita da don Antonio De Padova, responsabile della pastorale giovanile di Vieste.

Prima del fischio d’inizio, è stato inoltre osservato un minuto di silenzio per commemorare le due giovani vittime. La gara si è chiusa con il punteggio di 3 a 2 in favore dell’Istituto Alberghiero, che ha dunque alzato la coppa da custodire nella stessa scuola che i ragazzi scomparsi hanno frequentato.

FOTOGALLERY