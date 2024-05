Foggia. “E’ una candidatura per le Europee importante. Ci sarà molto da fare. Sono 6 le regioni che potranno esprimere la propria preferenza per Forza Italia, per il nostro segretario Tajani, per Paolo Dell’Erba e per una figura femminile. La mia candidatura l’ha voluta il partito, noi siamo per Tajani e per noi stessi. Sarà una partita difficile da giocare ma ce la possiamo fare. Oggi c’è tanta gente qui a Foggia.

La Capitanata è un territorio prettamente agricolo. La mia azione in Europa sarà incentrata innanzitutto per la valorizzazione, gli interessi, il sostegno, della nostra terra”.

Così a StatoQuotidiano.it Paolo Dell’Erba, a margine dell’inaugurazione, in corso Vittorio Emanuele II n.30 a Foggia, del comitato elettorale del candidato alle Europee di Apricena nelle liste di Forza Italia, Circoscrizione Sud, alla presenza dei vertici locali del partito.