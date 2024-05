L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che riunisce Poliziotti in servizio ed in quiescenza, sta organizzando (Roma associazione nazionale e sezione provinciale di Foggia presidente Rita Montrone), un Raduno interregionale per le nostre Sedi del Sud Italia, (6 regioni) in San Giovanni Rotondo, anche come circostanza di devozione per San Pio da Pietrelcina, da tenersi nei giorni 18 e 19 Maggio prossimo.

Nell’occasione, verrà offerto ai partecipanti un momento musicale per mezzo della banda della Polizia, che si esibirà il 18 pomeriggio, verso le ore 17,00, all’interno della Basilica del Santo, con repertorio classico.

Alcuni di questi musicisti, presenzieranno la Santa Messa del giorno 19 domenica, alle ore 11,00, con gli usuali inni religiosi, come già concordato con il Rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo. La santa messa sarà officiata dal padre Francesco Dileo, Ministro Provinciale dei frati minori cappuccini di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.

In particolare, nella giornata del 19 c.m. alle ore 09.00, verrà deposta una corona di alloro, per i caduti della Polizia di Stato,

in piazza Europa di San Giovanni Rotondo.

A seguire, una sfilata delle sezioni partecipanti. Prevista la presenza di 1500 partecipanti.

Si rappresenta altresì che, a termine della cerimonia ecclesiastica, nel piazzale antistante la Chiesa madre, verranno consegnati un ricordo a testimonianza dell’evento, alle Autorità intervenute.

Il presidente della Associazione nazionale della Polizia di Stato

Sezione provinciale di Foggia

dr.ssa Rita Montrone