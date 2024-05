Sabato 18 maggio, Castelli, Musei e Parchi Archeologici spalancheranno eccezionalmente le porte al pubblico

TORNA LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI: APERTURE STRAORDINARIE SERALI SABATO 18 MAGGIO 2024

INGRESSO AL COSTO SIMBOLICO DI 1 EURO

L’incanto che si manifesta al tramonto: sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, Castelli, Musei e Parchi Archeologici spalancheranno eccezionalmente le porte al pubblico.

Oltre, quindi, al consueto orario di apertura, i luoghi d’arte afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, saranno fruibili anche in orari inusuali, al costo simbolico di 1 Euro.

Proposte culturali per tutta la famiglia renderanno speciale l’evento giunto quest’anno alla 20esima edizione. Ad Altamura la serata sarà occasione per una pacifica e coinvolgente “invasione” di libri e appassionati di lettura presso il Museo archeologico nazionale della città: nell’ambito della manifestazione “Lettura senza mura” a cura delle associazioni Leggeredizioni e Link, con il coordinamento del Comune (IV settore – servizio cultura), un gruppo di volontari lettori, a partire dalle ore 18, proporrà a grandi e piccini letture di albi illustrati legati al tema del vivere in città e del vivere la città con consapevolezza, permettendo al narratore e all’ascoltatore di immergersi nella medesima avventura.

La Notte Europea dei Musei permetterà, inoltre, di percorrere, avvolti dalle suggestioni notturne, i sentieri del Parco archeologico di Monte Sannace, alla luce della luna e delle torce; presso il Parco archeologico di Canne della Battaglia visite guidate tematiche a cura dello staff impreziosiranno la serata: alle ore 19 il percorso si incentrerà su “Forme dell’abitare in epoca daunia: l’insediamento di Canne della Battaglia”; alle ore 20 spazio a “Dalla Dea Madre alle ceramiche medievali: Canne raccontata dalle sue testimonianze archeologiche”.

La Notte europea del Musei sarà, quindi, occasione per fruire dei tesori archeologici custoditi nei Musei di Puglia, ben oltre l’orario ordinario di apertura.

«Aperture straordinarie come questa – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei Puglia, arch. Francesco Longobardi – permettono di raggiungere nuovi potenziali pubblici, intercettando fruitori di solito impegnati negli orari diurni. Ben consapevoli del fascino delle aperture serali, per altro al costo simbolico di 1 Euro, ci aspettiamo anche quest’anno un pubblico numeroso».

Di seguito, la tabella riassuntiva delle aperture straordinarie serali che i luoghi della cultura osserveranno in occasione della Notte Europea dei Musei.

LUOGO DELA CULTURA ORARIO DI APERTURA STRAORDINARIA Castello Svevo di Bari 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30) Museo Nazionale Archeologico di Altamura 17.00-20.00 (ultimo ingresso 19.15) Galleria Nazionale di Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto 19.30- 22.30 (ultimo ingresso 21.45) Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.00) Castel del Monte 18.45-21-45 (ultimo ingresso 21.00) Parco Archeologico di Monte Sannace 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.15) Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 22.00) Antiquarium di Canne della Battaglia Parco Archeologico di Canne della Battaglia 18.30-21.30 (ultimo ingresso 20.30) 18.30-19.30 Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.15) Castello Svevo di Trani 20.00-23.00 (ultimo ingresso 21.30) Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 22.00) Parco Archeologico di Siponto 19.30-22.30 (ultimo ingresso 22.00) Castello di Copertino 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.30) Palazzo Jatta- Ruvo di Puglia 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.15) Museo Archeologico Nazionale di Mattinata 21:00-24:00 (ultimo ingresso 23.15)

Per visionare gli orari ordinari di apertura dei luoghi della cultura, con biglietto secondo il consueto piano tariffario, è possibile consultare il sito della Direzione regionale Musei Puglia https://museipuglia.cultura.gov.it/