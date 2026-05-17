MODENA – Una tranquilla mattina nel centro storico di Modena si è trasformata in pochi istanti in una scena di terrore. Un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi passanti lungo via Emilia, nel cuore della città, provocando otto feriti, quattro dei quali in condizioni gravissime. L’autore dell’attacco, un uomo di 31 anni, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma.

L’uomo, identificato come Salim El Koudri, cittadino italiano di origini nordafricane e laureato in Economia, avrebbe agito deliberatamente. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, era stato in passato seguito per problemi psichiatrici. Dopo aver investito i pedoni, avrebbe anche tentato di colpire con un coltello alcuni passanti intervenuti per fermarlo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in una delle aree più frequentate del centro cittadino. La Citroën C3 grigia guidata dal 31enne ha improvvisamente invaso la zona pedonale, travolgendo prima una bicicletta e poi un gruppo di persone che camminavano lungo il marciapiede.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’auto ha continuato la sua corsa zigzagando tra i passanti fino a colpire violentemente una donna davanti a un negozio. L’impatto è stato devastante: due persone hanno subito l’amputazione degli arti inferiori, una delle quali sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Tre feriti sono stati rianimati direttamente in strada prima del trasferimento negli ospedali di Modena e Bologna.

Determinante è stato l’intervento di alcuni cittadini che, assistendo alla scena, hanno cercato di bloccare l’aggressore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Durante quei momenti concitati, El Koudri avrebbe estratto un coltello ferendo un uomo che tentava di immobilizzarlo. La Procura di Modena ha sottolineato “la chiara volontà di mettere in pericolo l’incolumità pubblica”, evidenziando come l’azione sia avvenuta “in un orario di massima presenza di cittadini e avventori, colpiti in maniera indiscriminata e deliberata”.

La gravità dell’accaduto ha avuto immediate ripercussioni istituzionali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena per visitare i feriti ricoverati negli ospedali cittadini e di Bologna. Il Capo dello Stato, già nella serata di ieri, aveva contattato il sindaco Massimo Mezzetti per esprimere vicinanza alla comunità modenese e ringraziare i cittadini intervenuti con coraggio.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato la propria agenda istituzionale, annullando una visita prevista a Cipro per rientrare in Italia e recarsi a Modena insieme al Presidente della Repubblica.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell’attacco. Al momento non vengono escluse ipotesi legate a un grave squilibrio psichico, ma la Procura mantiene il massimo riserbo sugli accertamenti in corso.

La città, ancora sotto shock, si stringe intanto attorno alle vittime e alle loro famiglie, mentre cresce il riconoscimento verso quei cittadini che, mettendo a rischio la propria vita, sono riusciti a fermare l’uomo evitando conseguenze ancora più drammatiche.

Lo riporta l’ansa.

Modena, migliora lo chef ferito: “Ricordo tutto, ho visto le persone volare in aria”

Migliorano le condizioni di Ermanno Muccini, lo chef 60enne rimasto ferito nell’attentato avvenuto ieri nel centro storico di Modena, dove un’auto ha travolto diversi passanti lungo via Emilia.

A rassicurare sulle sue condizioni è la sorella Maria Grazia, accorsa all’ospedale di Baggiovara. “Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita. È stata una cosa terribile”, ha raccontato.

Muccini sarebbe stato tra i primi a essere investito. “È lucido e vigile, ricorda tutto. Ha visto le persone catapultate in aria, poi è finito in mezzo alla strada”, ha aggiunto la sorella.

Il 60enne ha riportato profonde ferite al volto e un trauma cranico dopo la caduta sull’asfalto. Secondo quanto riferito dai familiari, i medici stanno eseguendo ulteriori accertamenti per valutare possibili microfratture al cranio.

Resta grave il bilancio dell’attacco. Tra i feriti più seri anche una coppia di 55 anni, ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. Particolarmente critiche le condizioni della donna, che avrebbe riportato l’amputazione delle gambe nell’impatto.

Determinante, secondo le prime ricostruzioni, l’intervento di un militare del “Col Moschin” libero dal servizio, che avrebbe applicato un laccio emostatico alla donna, contribuendo a bloccare l’emorragia in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La città resta sotto choc. Tra i testimoni anche la consigliera regionale Annalisa Arletti, che ha raccontato sui social di essersi trovata a pochi metri dal luogo dell’impatto insieme alla figlia. “Quelle persone ferite potevamo essere noi”, ha scritto, esprimendo vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. (FONTE LEGGO.IT)