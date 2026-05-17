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BRUNO MORABITO Bianco, 17enne muore in un incidente in moto sulla Statale 106: grave un coetaneo

La vittima è Bruno Morabito, originario di Ferruzzano

Bianco, 17enne muore in un incidente in moto sulla Statale 106: grave un coetaneo

Bianco, 17enne muore in un incidente in moto sulla Statale 106: grave un coetaneo PH ILQUOTIDIANO DEL SUD

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Maggio 2026
Prima pagina //

BIANCO (REGGIO CALABRIA) – Tragedia nella serata di sabato lungo la strada statale 106, nei pressi di Bianco, nella Locride, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

La vittima è Bruno Morabito, originario di Ferruzzano. Il giovane viaggiava in sella a una moto insieme a un coetaneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’automobile. L’impatto è avvenuto a circa 500 metri dalla Compagnia dei Carabinieri di Bianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Per il 17enne, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

Il giovane che era con lui è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono definite molto gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Lo riporta leggo.it

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