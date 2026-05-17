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Home // Gargano // Boccia a San Giovanni Rotondo: “Per una nuova stagione di coesione sociale e rilancio del territorio”

BOCCIA SGR Boccia a San Giovanni Rotondo: “Per una nuova stagione di coesione sociale e rilancio del territorio”

Boccia ha sottolineato il valore storico, spirituale, sociale e sanitario della città, ricordando il ruolo centrale di Casa Sollievo della Sofferenza

Boccia (PD) attacca la manovra: “Il governo Meloni abbandona l’Italia delle aree interne”

Francesco Boccia - Fonte Immagine: economymagazine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo – “San Giovanni Rotondo non è una città qualunque, ma un luogo simbolico per il Gargano, la Capitanata e l’intera Puglia”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, intervenuto oggi a San Giovanni Rotondo a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Rossella Fini.

Boccia ha sottolineato il valore storico, spirituale, sociale e sanitario della città, ricordando il ruolo centrale di Casa Sollievo della Sofferenza e la capacità di accoglienza costruita nel tempo dalla comunità locale. Secondo l’esponente dem, San Giovanni Rotondo ha oggi bisogno di “una nuova stagione amministrativa fondata su competenza, equilibrio istituzionale e coesione sociale”.

Per Boccia, Rossella Fini rappresenta il profilo adatto a guidare questa fase: “È la candidata di una coalizione unita di centrosinistra che vuole costruire una pagina nuova, rimettendo al centro i bisogni concreti delle persone, il lavoro, i servizi, il turismo di qualità, la sanità e la valorizzazione del territorio”.

Nel corso dell’intervento, Boccia ha richiamato anche il ruolo della Regione Puglia e dell’assessore regionale Raffaele Piemontese, presente all’iniziativa, evidenziando l’importanza del raccordo istituzionale per affrontare le principali questioni sociali e sanitarie del Gargano.

Particolare attenzione è stata riservata alla situazione di Casa Sollievo della Sofferenza, definita da Boccia “una realtà strategica non solo per la sanità pugliese, ma per tutto il Mezzogiorno”. Secondo il presidente dei senatori Pd, di fronte alle difficoltà che interessano la struttura “emerge ancora una volta l’assenza del Governo nazionale rispetto ai problemi reali delle comunità e del sistema sanitario del Sud”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso elettorale della coalizione di centrosinistra a sostegno di Rossella Fini, con l’obiettivo dichiarato di aprire una fase amministrativa orientata alla coesione sociale, al rilancio del territorio e al rafforzamento dei servizi per cittadini e famiglie.

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