Edizione n° 6069

BALLON D'ESSAI

FOGGIA D // Serie C, il Bra retrocede in D: il Foggia ora spera nella riammissione
17 Maggio 2026 - ore  14:46

CALEMBOUR

FOLLIA MODENA // Auto sulla folla a Modena, otto feriti: fermato 31enne accusato di strage
17 Maggio 2026 - ore  12:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, nuova rissa nel quartiere Ferrovia: botte da orbi tensione in via Monfalcone (VIDEO SQ)

MEGA RISSA FERROVIA Foggia, nuova rissa nel quartiere Ferrovia: botte da orbi tensione in via Monfalcone (VIDEO SQ)

Momenti di forte tensione nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove in questi istanti si è verificata una violenta rissa

Foggia, nuova rissa nel quartiere Ferrovia: botte da orbi tensione in via Monfalcone (VIDEO SQ)

Foggia, nuova rissa nel quartiere Ferrovia: botte da orbi tensione in via Monfalcone (VIDEO SQ)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Momenti di forte tensione nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove in questi istanti si è verificata una violenta rissa tra alcuni cittadini extracomunitari in via Monfalcone. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, diversi residenti hanno segnalato urla, spintoni e momenti di caos lungo la strada, già più volte al centro di episodi di degrado e ordine pubblico.

Sul luogo sarebbero intervenute le forze dell’ordine, dopo circa 30 minuti, per riportare la calma e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono eventuali feriti né il numero preciso delle persone coinvolte. Lo comunica a StatoQuotidiano.it il giornalista Francesco Molinaro.

L’episodio riaccende ancora una volta i riflettori sulla situazione del quartiere Ferrovia, da tempo teatro di tensioni, risse e interventi delle autorità, alimentando la preoccupazione dei residenti che chiedono maggiori controlli e sicurezza nella zona.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO