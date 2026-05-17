Foggia, nuova rissa nel quartiere Ferrovia: botte da orbi tensione in via Monfalcone (VIDEO SQ)

FOGGIA — Momenti di forte tensione nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove in questi istanti si è verificata una violenta rissa tra alcuni cittadini extracomunitari in via Monfalcone. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, diversi residenti hanno segnalato urla, spintoni e momenti di caos lungo la strada, già più volte al centro di episodi di degrado e ordine pubblico.

Sul luogo sarebbero intervenute le forze dell’ordine, dopo circa 30 minuti, per riportare la calma e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono eventuali feriti né il numero preciso delle persone coinvolte. Lo comunica a StatoQuotidiano.it il giornalista Francesco Molinaro.

L’episodio riaccende ancora una volta i riflettori sulla situazione del quartiere Ferrovia, da tempo teatro di tensioni, risse e interventi delle autorità, alimentando la preoccupazione dei residenti che chiedono maggiori controlli e sicurezza nella zona.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.