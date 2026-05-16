L’estate 2026 del Gargano si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti musicali più attesi. Francesco Gabbani sarà protagonista di un grande concerto gratuito in programma il prossimo 21 agosto al porto turistico di Rodi Garganico, uno degli scenari più suggestivi della costa pugliese. L’annuncio ufficiale è arrivato dal sindaco Carmine D’Anelli, che ha presentato l’evento come uno dei momenti di punta del cartellone estivo cittadino.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Rodi Garganico insieme a Meridiana Orientale e al Comitato Feste, punta ad attirare migliaia di persone da tutta la provincia e dai principali centri turistici del Gargano. Il live sarà a ingresso completamente gratuito e promette di trasformare il porto turistico in una grande arena sotto le stelle.

“Concerto totalmente gratuito organizzato dal Comune di Rodi Garganico, Meridiana Orientale e Comitato feste di Rodi Garganico. E non finisce qui. Buona estate a tutti”, ha dichiarato il sindaco D’Anelli nel messaggio diffuso sui canali istituzionali e social.

Francesco Gabbani, artista tra i più amati del panorama musicale italiano contemporaneo, porterà sul palco i suoi più grandi successi, dai brani che lo hanno consacrato a Sanremo fino alle hit più recenti, compreso il nuovo singolo “Summer Funk”, già candidato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026.

Cantautore e polistrumentista originario di Carrara, classe 1982, Gabbani è riuscito negli anni a costruire un’identità artistica originale e riconoscibile, mescolando leggerezza pop, ironia e riflessione sociale. La sua carriera ha avuto una svolta decisiva con il Festival di Sanremo, dove ha scritto una pagina di storia della manifestazione: nel 2016 ha vinto tra le Nuove Proposte con “Amen”, mentre nel 2017 ha conquistato la categoria Big con “Occidentali’s Karma”, brano diventato un fenomeno nazionale e internazionale grazie al celebre balletto dello scimpanzé.

Da allora il percorso artistico di Gabbani è stato costellato di successi. Brani come “Viceversa”, arrivato secondo a Sanremo 2020, “Viva la Vita”, “Il sudore ci appiccica” e “Spazio Tempo”, colonna sonora della fiction Rai “Un Professore”, hanno consolidato il suo rapporto con il pubblico italiano.

L’attesa per il concerto di Rodi Garganico è già altissima. L’evento rappresenta non solo un importante appuntamento musicale, ma anche una vetrina turistica strategica per il territorio garganico, che ogni estate richiama migliaia di visitatori da tutta Italia. La scelta del porto turistico come location aggiunge ulteriore fascino a una serata che si preannuncia ricca di musica, spettacolo ed emozioni.

Con l’arrivo di Francesco Gabbani, Rodi Garganico punta dunque a confermarsi tra le capitali dell’estate pugliese 2026, offrendo eventi di richiamo nazionale e occasioni di aggregazione gratuite per residenti e turisti.

L’invito dell’amministrazione comunale è già partito: segnare la data sul calendario e prepararsi a cantare sotto il cielo del Gargano. Il 21 agosto, infatti, il ritmo di “Occidentali’s Karma” e delle altre hit di Gabbani accompagnerà una notte che promette di restare nella memoria dell’estate garganica.

Fonte: FoggiaToday.it