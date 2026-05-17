“Il coraggio di essere Robin”, venerdì la presentazione al Circolo Unione

Venerdì prossimo, alle 18.30, il Circolo Unione ospiterà la presentazione del libro “Il coraggio di essere Robin”, ultima opera della giovane scrittrice Alessia Lasorsa.

L’autrice, già nota per altre due pubblicazioni e per la sua esperienza nel mondo del giornalismo, ha collaborato anche alla realizzazione del magazine ufficiale della serie televisiva “Mare Fuori”.

Il volume si propone come un racconto intenso e carico di emozioni, capace di affrontare temi profondi come la fragilità, il dolore e la crescita personale. Un percorso narrativo in cui le difficoltà diventano occasione di consapevolezza e gli incontri umani assumono il valore di una rinascita.

L’iniziativa, promossa dal Circolo Unione, sarà aperta al pubblico con ingresso libero.

“Vi attendiamo numerosi – è l’invito del presidente del Circolo Unione, Ugo Galli – perché sarà un momento di confronto e condivisione che lascerà sicuramente qualcosa in chi parteciperà”.