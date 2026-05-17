Muore in moto sulla Migliara 58: è la quarta vittima sulle strade pontine in 24 ore - PH LATINATODAY.IT

TERRACINA – Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Nella serata di sabato un ragazzo di 29 anni, Alessio Alberelli, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla Migliara 58, nel territorio comunale di Terracina.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Dopo l’impatto il 29enne è finito violentemente sull’asfalto, morendo sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, oltre ai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La tragedia di Terracina rappresenta la quarta vittima registrata sulle strade pontine nella sola giornata di sabato. Nelle prime ore del mattino avevano infatti perso la vita altri due uomini in un incidente avvenuto sulla Pontina, nel territorio di Latina, mentre un terzo giovane era morto poche ore dopo lungo l’Appia, nella zona dei Barchi tra Terracina e Monte San Biagio.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’ennesimo incidente mortale.

Fonte: Leggo