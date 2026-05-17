Sanità pugliese, il conto ai contribuenti

Lettera aperta al presidente Decaro: “L’aumento dell’IRPEF colpisce ancora una volta lavoratori e pensionati”

BARI – La manovra annunciata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per coprire il disavanzo sanitario del 2025 – stimato in circa 349 milioni di euro – apre un acceso dibattito politico e sociale sulla scelta di aumentare l’addizionale regionale IRPEF per reperire le risorse necessarie.

Se da un lato viene riconosciuto lo sforzo della Regione di recuperare circa 107 milioni di euro attraverso il taglio dei costi della politica e della macchina amministrativa, dall’altro cresce il malcontento verso la decisione di far ricadere il peso principale della manovra sui contribuenti.

Secondo numerose osservazioni critiche, il punto centrale della questione non riguarda soltanto l’aumento delle aliquote, ma il principio stesso su cui si fonda il provvedimento: coprire inefficienze e squilibri del sistema sanitario attraverso un ulteriore prelievo fiscale sui redditi dichiarati.

“A pagare saranno sempre gli stessi”. La tesi sostenuta dalla Regione, secondo cui il 70% dei cittadini subirà rincari minimi o quasi impercettibili, viene giudicata da molti come una rappresentazione parziale della realtà economica pugliese.

Il nodo principale riguarda infatti la struttura dell’IRPEF, imposta che si basa esclusivamente sui redditi dichiarati. In un Paese dove l’evasione fiscale continua a rappresentare un fenomeno strutturale, il rischio evidenziato è quello di colpire ancora una volta soprattutto lavoratori dipendenti e pensionati, categorie che non possono occultare il proprio reddito perché tassate direttamente alla fonte.

Il tema si intreccia inoltre con l’attuale crisi del potere d’acquisto. L’inflazione degli ultimi anni ha ridotto significativamente il valore reale degli stipendi e delle pensioni, mentre il costo della vita – tra energia, mutui, alimentari e servizi – continua a crescere.

Per molti osservatori, parlare di “redditi alti” oltre la soglia dei 50 mila euro annui rischia di essere fuorviante. Una cifra che, al netto delle imposte, corrisponde a circa 2.500 euro mensili e che oggi identifica sempre più spesso il ceto medio, non una fascia privilegiata della popolazione.

La misura assume anche una forte valenza politica. Mentre il governo nazionale guidato dal centrodestra ha avviato una riduzione delle aliquote IRPEF, la Regione Puglia guidata dal centrosinistra sceglie invece di aumentare la pressione fiscale.

Una contraddizione che, secondo i critici della manovra, rischia di alimentare ulteriormente lo stereotipo del centrosinistra come “partito delle tasse”, andando a colpire proprio quella fascia sociale – lavoratori dipendenti, impiegati pubblici, pensionati e ceto medio urbano – che storicamente rappresenta una parte importante del suo elettorato.

Le alternative possibili

Tra le proposte avanzate nel dibattito pubblico emerge l’ipotesi di una rimodulazione dei ticket sanitari, con esenzioni limitate esclusivamente alle fasce economicamente più fragili.

In questo quadro, diversi osservatori suggeriscono di utilizzare in modo più incisivo l’ISEE e i controlli incrociati sui patrimoni mobiliari e immobiliari per determinare il reale stato di bisogno dei cittadini, superando un sistema basato soltanto sul reddito dichiarato.

L’obiettivo, secondo questa impostazione, dovrebbe essere quello di costruire un modello fiscale più equo, capace di distribuire il peso della spesa pubblica in base alla ricchezza effettiva e non esclusivamente sui redditi tracciabili.

Il dibattito sull’aumento dell’addizionale IRPEF va oltre i numeri del bilancio sanitario. Tocca un tema più profondo: il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Perché se il risanamento dei conti pubblici appare necessario, cresce la percezione che il sacrificio venga richiesto sempre agli stessi contribuenti, mentre evasione fiscale, sprechi e inefficienze continuano a rappresentare nodi irrisolti del sistema.

Ed è proprio su questo terreno che si giocherà la sfida politica dei prossimi mesi in Puglia: trovare un equilibrio tra sostenibilità dei conti pubblici, giustizia sociale e consenso dei cittadini.