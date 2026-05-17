L’azienda interviene dopo il provvedimento disposto dalla Procura di Bari nell’ambito dell’inchiesta per presunta bancarotta fraudolenta. Confermata la continuità operativa e il percorso di crescita del gruppo.

BARI – Nessuna interruzione delle attività aziendali, nessun rallentamento nella gestione ordinaria e piena continuità nel percorso di sviluppo già avviato. È il messaggio che la Matarrese Spa ha voluto lanciare pubblicamente dopo il sequestro delle azioni della società, disposto dalla Procura di Bari nell’ambito di una più ampia indagine su una presunta bancarotta fraudolenta.

In una nota diffusa attraverso il difensore della società, l’avvocato Domenico Di Terlizzi, il gruppo chiarisce che il provvedimento giudiziario – che riguarda le quote della Matarrese Spa detenute dalla holding IM.CO. Spa – ha una finalità ben precisa: “preservare il valore dell’azienda, la sua regolare operatività e consentire il proseguimento del percorso di crescita in atto senza discontinuità”.

L’inchiesta della magistratura barese, ancora nella fase delle indagini preliminari, ha portato lo scorso 12 maggio al sequestro delle azioni e alla richiesta di misure cautelari nei confronti di quattro persone: l’ex deputato Salvatore Matarrese, 64 anni, suo zio Amato Matarrese, Marco Mandurino e Nicola Locuratolo. Complessivamente risultano indagate altre dieci persone.

Secondo quanto precisato nella comunicazione ufficiale, il procedimento riguarda “alcuni esponenti della famiglia Matarrese” e non mette in discussione l’operatività dell’azienda. La Procura di Bari ha inoltre nominato il dottor Vincenzo Civita amministratore giudiziario delle quote sequestrate appartenenti alla holding IM.CO., con il compito di vigilare sulla tutela del patrimonio societario e garantire la continuità gestionale.

La stessa società sottolinea come la finalità del sequestro sia condivisa dall’amministratore giudiziario, che avrebbe già ribadito “che in alcun modo verrà compromessa l’operatività e la gestione ordinaria della Matarrese Spa”. L’azienda, pertanto, “prosegue regolarmente nel rispetto degli impegni economici, contrattuali e lavorativi assunti”.

Una presa di posizione netta, quella del gruppo barese, che arriva dopo giorni di forte attenzione mediatica sulla vicenda giudiziaria. La Matarrese Spa è infatti una delle realtà storiche dell’imprenditoria pugliese, con attività consolidate nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, e rappresenta un punto di riferimento economico e occupazionale per il territorio.

Nella nota si evidenzia inoltre come il documento sia stato sottoscritto congiuntamente sia dall’amministratore giudiziario Vincenzo Civita sia dal Consiglio di amministrazione della Matarrese Spa, “a ratifica della correttezza e veridicità di quanto dichiarato”. Un passaggio che mira a rafforzare il messaggio di stabilità e trasparenza nei confronti di dipendenti, partner commerciali e istituti finanziari.

Al momento, gli accertamenti della Procura proseguono per chiarire eventuali responsabilità nella presunta operazione di bancarotta fraudolenta contestata dagli inquirenti. Gli indagati, come previsto dalla legge, sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

Sul fronte aziendale, però, la linea appare chiara: la governance ordinaria continuerà senza modifiche sostanziali e i cantieri, le commesse e le attività operative proseguiranno regolarmente. Una rassicurazione importante per il mondo economico pugliese, anche alla luce del peso che il gruppo Matarrese continua ad avere nel comparto edilizio e infrastrutturale regionale.

La vicenda resta comunque sotto osservazione, sia per gli sviluppi giudiziari sia per le possibili ripercussioni sul tessuto imprenditoriale locale. Per il momento, tuttavia, la società punta a trasmettere un’immagine di continuità e solidità, ribadendo che il sequestro delle quote non comporta alcun blocco dell’attività produttiva né cambiamenti immediati nella gestione dell’azienda.

Fonte ANSA