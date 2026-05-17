Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano conquistando gli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha battuto il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4, riportando il titolo maschile a un italiano cinquant’anni dopo il successo di Adriano Panatta nel 1976.

Il trionfo romano rappresenta un’altra tappa straordinaria della stagione dell’altoatesino, che completa così la vittoria in tutti i Masters 1000 del circuito, impresa riuscita in passato soltanto a Novak Djokovic. A soli 24 anni, Sinner continua a collezionare record: tre Masters 1000 sulla terra rossa nella stessa stagione e una lunga serie di vittorie consecutive che confermano il suo dominio assoluto nel circuito ATP.

La finale contro Ruud non è stata semplice. Dopo un avvio complicato e qualche errore insolito, Sinner è riuscito a ritrovare il proprio ritmo, recuperando subito il break iniziale e imponendo progressivamente la sua superiorità tecnica e mentale. Il primo set si è deciso nel finale grazie a un break conquistato nel nono game, mentre nel secondo parziale l’azzurro ha mantenuto il controllo chiudendo il match davanti all’entusiasmo del pubblico romano.

Ad assistere alla storica vittoria anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salutato con affetto da Sinner durante la premiazione. L’azzurro ha poi dedicato il successo al proprio team: “Erano 50 anni dall’ultima vittoria italiana e sono molto felice. Gli ultimi due mesi sono stati incredibili e molto duri fisicamente”, ha dichiarato dopo la partita.

Con il successo di Roma, Sinner si presenta ora come il grande favorito anche per il Roland Garros, dove proverà a completare una storica doppietta Roma-Parigi che manca dai tempi di Panatta.

Lo riporta La Gazzetta