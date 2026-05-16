MANFREDONIA – Accelerano i tempi per la realizzazione della Superstrada del Gargano. Entro metà giugno potrebbero partire i lavori del primo stralcio relativo al collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola. L’annuncio è arrivato dal sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, intervenuto con un messaggio all’assemblea pubblica organizzata a Vieste dal Comitato territoriale pro Superstrada del Gargano.

Ferrante, deputato di Forza Italia con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’infrastruttura, considerata strategica per il futuro della Capitanata e dell’intero promontorio garganico.

La data chiave indicata dal sottosegretario è quella del 28 maggio, giorno previsto per la firma del contratto relativo alla Parte A dell’opera, cioè il primo tratto tra Manfredonia e Amendola. Dopo la sottoscrizione, la consegna dei lavori dovrebbe avvenire entro la metà di giugno, aprendo ufficialmente la fase operativa del progetto.

Più articolato, invece, il percorso della cosiddetta Parte B, che riguarda il collegamento tra la Statale 693 e la Statale 89, lungo l’asse Vico del Gargano-Peschici-Vieste-Mattinata. In questo caso è ancora in corso la fase progettuale dei primi due itinerari. L’obiettivo indicato dal Mit è completare rapidamente la progettazione per procedere successivamente alla consegna dei lavori del tratto Vico-Peschici, già finanziato con 395 milioni di euro.

Nel suo intervento, Ferrante ha definito la Superstrada del Gargano un’opera fondamentale per migliorare sicurezza stradale, accessibilità e competitività del territorio. “Si tratta di un risultato raggiunto dopo un iter complesso che si lascia alle spalle criticità importanti, superate grazie al lavoro della struttura commissariale, di Anas e del Mit”, ha dichiarato.

Il sottosegretario ha inoltre evidenziato le ricadute positive che l’infrastruttura potrebbe avere sulla vita quotidiana dei cittadini e sul comparto turistico. Ridurre i tempi di percorrenza, ha spiegato, significherebbe rendere il Gargano più facilmente raggiungibile, favorendo il turismo, ma anche garantire un accesso più rapido ai servizi sanitari e ospedalieri per le comunità locali.

“Il Gargano merita infrastrutture all’altezza delle sue potenzialità”, ha concluso Ferrante, rilanciando l’impegno del Governo sul completamento dell’opera.

Fonte: FoggiaToday.it