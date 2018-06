“Ex Sangalli, uniti per il rientro in fabbrica di tutti i lavoratori”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Nei giorni scorsi si è conclusa l’ultima fase dell’iter per individuare il nuovo proprietario dell’ex “Sangalli Vetro”: la turca Sisecam, grosso gruppo industriale del vetro, si è aggiudicata, attraverso l’asta fallimentare, la proprietà dello stabilimento di Macchia, mentre il rilancio fatto dal Fondo americano Elliott non ha trovato riscontro.

*FORZA ITALIA* spera che la fine di questo percorso metta un punto fermo alla vertenza e, soprattutto, allo sconforto dei lavoratori, che temono per il rientro in fabbrica solo di una parte di loro, specie perché non è stata data piena garanzia del rifacimento del forno fusorio in breve tempo. Inoltre, i lavoratori del settore “Sangalli satinato” sospettano che

Sisecam non contempli anche il loro riassorbimento: se così fosse, certamente non si può accettare una tale decisione! Sembra, comunque, che da parte imprenditoriale, stiano giungendo segnali distensivi e positivi.

*FORZA ITALIA* si augura che le Istituzioni del territorio comincino, finalmente, a lavorare insieme perché solo un’unità di intenti e di decisione tra gli amministratori dei Comuni interessati al progetto industriale della Sisecam porterà gli imprenditori a capire che il sistema territorio tiene ed è forte: il ricordo di promesse fatte e non mantenute, il volersi mettere a tutti i costi in prima fila con la spilletta del bravo della classe, il fare di una vertenza lavorativa una questione di appartenenza politica (peggio, partitica!) non giova a nessuno. Chi oggi ha responsabilità di governo, anche del territorio, deve unire e non dividere, deve conciliare e non schierarsi: i comportamenti divisivi e di parte troveranno la nostra ferma opposizione. Va detto che, nei mesi scorsi, “assordante” è stato il silenzio di chi, invece di essere attore fondamentale di tale vertenza, ricadendo, quel sito industriale, nel nostro

territorio, ha atteso alla finestra, facendosi tirare per la giacca ora da una parte ora dall’altra: la contraddizione e la mancanza di determinazione

in Politica portano a non essere considerati credibili!

*FORZA ITALIA*, come già detto in altre occasioni, auspica che gli attori istituzionali, i rappresentanti sindacali, i riferimenti politici locali, regionali e nazionali vigilino affinché la Sisecam non sacrifichi nessuno e, concluso finalmente l’iter di acquisizione del sito industriale, presenti quanto prima un dettagliato e concreto piano industriale con le indicazioni delle fasi di attuazione dello stesso: solo così gli operai e le loro famiglie, dopo quattro anni di battaglie, potranno tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con serenità, mentre il Territorio potrà pensare ad uno sviluppo duraturo. La Sisecam sappia che troverà appoggio qualora il suo impegno per la nostra terra darà dimostrazione di

serietà e concretezza.

UNITI PER IL RIENTRO IN FABBRICA DI TUTTI I LAVORATORI, NON UNO DI MENO!

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo*)