“Godetevi il gelato, prima che si sciolga”. Festa a Manfredonia (FOTO-VIDEO)

Manfredonia, 17 giugno 2018. “Gelida satura di latte, grasso, aromi artificiali, pezzi di frutta, chicchi di caffè, rum; gelati italiani di consistenza vellutata che formano monumentali scale di vaniglia, fragola o cioccolato; coppe gelato che crollano sotto il peso della panna, della pesca, delle mandorle e di ogni sorta di sciroppo; semplici stecchi dal rivestimento croccante, delicati e tenaci insieme, che si gustano per strada tra un appuntamento e l’altro, o le sere d’estate (Muriel Barbery)”. Festa e partecipazione per la “Festa del gelato“, svoltasi nella location del Bar Impero in Piazza Marconi a Manfredonia.

Limone, nocciola, pistacchio, cioccolato, vaniglia, caffè, stracciatella e yogurt. Tutti dal sapore fresco del latte naturale. La festa è stata accompagnata da tanta animazione, balletti, palloncini e una smisurata e contagiosa allegria che una nuvola di bambini ha contribuito a portare all’evento.

