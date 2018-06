“Manfredonia Vetro: solidarietà e impegno”

Di:

Considerati gli ultimi sviluppi sulla vertenza Manfredonia Vetro, si ritiene necessario ribadire la vicinanza del Partito Democratico di Monte Sant’Angelo e dei suoi livelli provinciali, regionali e nazionali, ai lavoratori che continuano, con innumerevoli sforzi e coraggio, a combattere per il reintegro di tutti i posti di lavoro e per il ritorno alla piena produttività del sito.

A tal proposito, riteniamo indispensabile che si garantisca il rifacimento del forno fusorio, elemento imprescindibile per un pieno rilancio industriale; la completa ripartenza di tutto il processo produttivo, comprendente gli stabilimenti Sangalli vetro Manfredonia, Sangalli vetro Magnetronico, Sangalli vetro Satinato; il riassorbimento di tutte le maestranze entro date certe.

Queste sono le condizioni necessarie per poter salvaguardare tutti i livelli occupazionali esistenti e per uno sviluppo industriale serio, che possa ridare tranquillità ai lavoratori e alle loro famiglie e rilanciare il nostro territorio in un’ottica futura.

Rivolgiamo, infine, un invito a tutte le altre forze politiche ad assumere un comportamento responsabile, nei tavoli locali e nazionali, per garantire ai lavoratori il miglior risultato possibile.

Con il lavoro non si può scherzare.

PD Monte Sant’Angelo