Provino nel Genoa per 13enne di Cerignola

Samuele Divietro, attaccante classe 2005 di Cerignola, è stato convocato nei giorni scorsi dal Genoa – che lo segue dal mese di ottobre – , per una due giorni dove si è molto ben distinto con giocate, movimenti e goal, segnando una tripletta in gara in famiglia con gli under 15 (2003).

Divietro, seguito da un anno dal talent scout Vincenzo Piemontese di Manfredonia, è un tesserato della società “Uniti per Cerignola” del presidente Francesco Vasciaveo, allenato dai mister Matteo Difrancesco e Antonio Auciello. Ha disputato nella scorsa stagione con ottimi risultati, nonostante sotto età, il campionato giovanissimi regionali.