La Regione promuove Orsara: 17mila euro per gli eventi

ORSARA DI PUGLIA (Fg) –. Gli eventi culturali, a Orsara, sono finanziati dalla Regione Puglia: merito della programmazione e del lavoro progettuale svolto da Michela Del Priore, delegata a Eventi e Turismo, e dal delegato alla Cultura Michele Zullo per ciò che riguarda specificamente la manifestazione denominata Colors. Per la Festa del Vino, che si terrà sabato 22 giugno, e Orsara in Fiore che animerà il paese anche domenica 23 giugno, il Comune di Orsara di Puglia ha ottenuto 9mila euro; per il Fine-Confine Festival, alla sua prima edizione nelle prossime settimane, l’Amministrazione comunale ha ottenuto 6mila euro; per Colors, 2mila. “Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo: lavoriamo come una squadra”, ha spiegato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. L’estate orsarese è iniziata con le partite del TNAC, il Torneo Nazionale Architetti Calcio, che ha portato decine di calciatori-architetti da tutta Italia nel nuovo campo sportivo comunale. Grande successo anche per Colors, evento che ha colorato d’arte, di musica e performance ogni strada, vicolo e piazza del borgo. L’estate proseguirà con manifestazioni importanti che daranno contenuti e animazione a due intere giornate, sabato 22 e domenica 23 giugno, per vivere i sapori e la bellezza di Orsara di Puglia: le 48 ore del fine settimana, nel “Paese dell’Orsa”, offriranno la Festa del Vino e Orsara in Fiore. Ricchissimo il programma tra calici, visite guidate, concerti, menù dei fiori, laboratori e mostre d’arte. E’ ufficiale il programma della trentaduesima edizione della Festa del Vino. Saranno 5 le piazze tematiche dedicate ai calici: la Piazza delle Bollicine, quella dei Bianchi, la Piazza “Il Tuccanese”, una per l’Uva di Troia e, infine, una Piazza dedicata a Peppe Zullo, lo chef orsarese alfiere della cucina pugliese nel mondo. Per ogni piazza, alla degustazione dei vini si accompagnerà quella delle pietanze tipiche preparate dai ristoratori del luogo.

IL PROGRAMMA DI SABATO. Dalle ore 9, adulti e bambini potranno passeggiare e fare merenda nel “Bosco incantato”. Dalle ore 10, cominceranno le visite guidate al “Borgo Fiorito”. Dalle ore 13, i ristoratori convenzionati di “Orsara in Fiore” proporranno pietanze tipiche e, per chi lo vorrà, speciali menù dei fiori. Le visite guidate proseguiranno nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18. Alle ore 17, invece, Palazzo De Gregorio ospiterà il workshop “Vigne e vini nelle aree interne: sostenibilità e biodiversità”. L’apertura vera e propria della Festa del Vino è programmata per le ore 20, con il percorso di calici e degustazioni della Galleria Enogastronomica Orsarese. Alle ore 20, Piazza San Pietro sarà animata dal concerto swing del gruppo “Gli Illusi”. Alle ore 21, in Via Garibaldi, sarà di scena il dj set di Manuel Tambasco. Alle 21.30, in Piazza Municipio i ritmi del Timeless Jazz Quartet e in Piazza Mazzini la musica tradizionale del Laboratorio OraFolk. Alle 23, sempre in Piazza Mazzini, il grande concerto Ska dei Beatska. Alle ore 23, inoltre, comincerà lo spettacolo itinerante degli artisti di strada per le vie del paese.

DOMENICA, IL PROGRAMMA. La domenica sarà interamente dedicata a “Orsara in Fiore”. Alle ore 10, tutti da Peppe Zullo, nella struttura di Villa Jamele, per la visita all’Orto dei Sapori Perduti. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, visite guidate fra strade, piazze, vicoli e balconi impreziositi e colorati da piante e fiori. Anche domenica, nei ristoranti convenzionati, si potranno gustare le pietanze tipiche orsaresi e, per chi vorrà, ci saranno menù speciali con piatti fioriti. Per i più piccoli ma anche per gli adulti, alle ore 16 prenderà il via il laboratorio floreale a cura della Cooperativa Orsararcobaleno.