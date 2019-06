Le spoglie di San Bernardette a Foggia

Di:

Foggia, 17 giugno 2019. Dal 17 al 20 giugno p.v. la nostra Arcidiocesi di Foggia ospiterà le spoglie di S. Bernadette Soubirous ed il simulacro della Madonna di Lourdes che stanno visitando alcune diocesi italiane. Pertanto si comunicano gli eventi che interesseranno l’intera comunità cittadina.

I. SPOSTAMENTI DELLE SPOGLIE DI S. BERNADETTE SOUBIROUS E DEL SIMULACRO DELLA MADONNA DI LOURDES

▪ LUNEDÌ 17 p.v. Le spoglie di S. Bernardette e il simulacro della Madonna di Lourdes giungeranno a Foggia (ore 18,00 circa), che da Via Napoli raggiungeranno la Basilica Cattedrale attraverso il seguente itinerario: Via Napoli – Via Vittime Civili – C.so Giuseppe Garibaldi – Via Duomo – P.zza del Lago – P.zza Pericle Felici – P.zza Francesco de Sanctis

▪ MERCOLEDÌ 19 p.v. – ORE 08.00: dalla Basilica Cattedrale Le spoglie di S. Bernardette e il simulacro della Madonna di Lourdes raggiungeranno gli OO.RR. attraverso il seguente itinerario: P.zza Francesco de Sanctis – P.zza Percile Felici – P.zza Lago – Via Duomo – C.so Giuseppe Garibaldi – Via Pasquale Fuiani – P.zza Aldo Moro – Via Pietro Nenni – V.le Luigi Pinto – Ospedali Riuniti (stabilimento Maternità)

▪ MERCOLEDÌ 19 p.v. – ORE 19.30: dagli OO.RR. le spoglie di S. Bernardette e il simulacro della Madonna di Lourdes raggiungeranno la Parrocchia B.V.M. del Rosario attraverso il seguente itinerario: Ospedali Riuniti – V. le Luigi Pinto – Via Martiri di Via Fani – Via Napoli – V.le Ofanto – V.le Michelangelo – Via A. Guglielmi – Parrocchia B. V. M. del Rosario.

II. EVENTO FINALE

▪ GIOVEDÌ 20 p.v. – ORE 19.30: Parrocchia B. V. M del Rosario Sul piazzale antistante la Parrocchia B. V. M del Rosario l’Arcivescovo presiederà il Santo Rosario e la tradizionale processione aux flambeaux che percorrerà le due corsie di Via A. Guglielmi. Si avvisa che dalle 19,15 fino a conclusione dell’evento, il traffico veicolare su Via A. Guglielmi verrà interdetto dalle forze di polizia, pertanto non sarà più possibile oltre tale orario avvicinarsi alla parrocchia con le proprie auto.

III. ACCESSI AI LUOGHI CHE OSPITERANNO LE SPOGLIE DI S. BERNADETTE SOUBIROUS E DEL SIMULACRO DELLA MADONNA DI LOURDES

Si potrà accedere ai luoghi (Basilica Cattedrale, Cappella OO.RR., Parrocchia B.M.V. del Rosario) che ospiteranno le spoglie di s. Bernadette Soubirous e del simulacro della Madonna di Lourdes liberamente e gratuitamente fino ad esaurimento posti. – Il 17 giugno p.v. si potrà accedere alla Basilica Cattedrale unicamente dal portone principale per motivi di sicurezza. L’ingresso alla Cattedrale è consentito fino alle ore 18,15. L’ordine di accesso sarà garantito dal servizio di Protezione Civile.

IV. DIRETTE STREAMING

L’Ufficio Comunicazioni Sociali in collaborazione con l’Ufficio Liturgico di questa Arcidiocesi ha provveduto alla realizzazione della diretta streaming delle seguenti celebrazioni:

– 17 giugno p.v. dalle ore 18,30: Accoglienza delle spoglie di S. Bernardette e del simulacro della Madonna di Lourdes presso la Basilica Cattedrale e Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. – 20 giugno p.v. dalle ore 19,15: Santo Rosario e tradizionale processione aux flambeaux a conclusione della peregrinatio presieduta dall’Arcivescovo.

Si potranno visionare le dirette streaming collegandosi al sito ufficiale dell’Arcidiocesi: www.diocesifoggiabovino.it, oppure accedendo alla Pagina Facebook di Arcidiocesi Foggia-Bovino.

Per ulteriori informazioni: ucs@diocesifoggiabovino.it