Puglia. Rapina a un portavalori sulla A14: sequestrate guardie giurate

Bari, 17 giugno 2019. Tra le ore 7 e le 8 di stamani, sulla a/14 Bologna/Taranto, tra i caselli di Bari sud ed Acquaviva delle Fonti, nel territorio di Sannicandro di Bari, alcuni malviventi, (si presume non meno di 6) , a bordo di due suv, bloccavano un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza i.v.r.i. che da bari era diretto a taranto con due guardie giurate a bordo.

I malfattori, dopo aver creato un primo varco tagliando il guard rayl al km. 679 +100 sud dell’autostrada, bloccavano il furgone che era diretto a taranto e dopo aver minacciato e tenuto sequestrate le due guardie giurate, portavano via la somma di 100.000,00 (centomila) euro tutte in monete, contenute in sacchetti e fuggivano poi attraverso un altro varco creato al successivo km.686+200, facendo perdere le tracce.

Durante le fasi della rapina, per rendere innoque la guardie giurate, i malfattori smontavano le loro pistoel di ordinanza sono in corso incessanti ricerche/indagini per identificare gli autori dell’espisodio, a cui partecipa personale della squadra di p.g. del compartimento polstrada puglia diretto dal dir. sup. dr. Luca Speranza.

