Nuovo Rettore Università Foggia: giovedì il confronto pubblico

Di:

Giovedì 20 giugno (alle 10,00 nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, in largo Papa Giovanni Paolo II a Foggia) si terrà il primo e unico confronto pubblico – aperto anche alla cittadinanza – tra i candidati a Rettore dell’Università di Foggia per il sessennio 2019/2025, ovvero i proff. Pierpaolo Limone (direttore del Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturale e Scienze della Formazione), Lorenzo Lo Muzio (direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale) e Agostino Sevi (direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente). Programmi, idee, rapporto con e servizi agli studenti, piani e strategie di sviluppo dell’Ateneo, ricerca scientifica, manifestazioni a carattere scientifico e culturale tra gli argomenti in agenda nell’incontro di giovedì prossimo, che sarà anche trasmesso in streaming nell’aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il confronto tra candidati a Rettore UniFg è aperto alla comunità accademica, alle istituzioni territoriali, alle associazioni datoriali e culturali del territorio, e agli organi d’informazione che vorranno prendervi parte. Le elezioni si svolgeranno a partire dal 2 luglio (la seconda e terza votazione, quindi l’eventuale ballottaggio, si terranno rispettivamente nei giorni 4, 9 e 11 luglio 2019).