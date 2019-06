“Semplicemente Anna”

❤️ 𝙎𝙀𝙈𝙋𝙇𝙄𝘾𝙀𝙈𝙀𝙉𝙏𝙀 𝘼𝙉𝙉𝘼

C’è un filo che lega il passato, il presente ed il futuro ed ogni giornata rievoca sensazioni e ricordi di un tempo andato o accende emozioni per una nuova avventura da intraprendere e che andrà ad incastonarsi tra le fila della nostra vita, tra le pieghe di una storia che scriviamo giorno dopo giorno.

Ero alla ricerca di qualcosa legato al 17 giugno… e sei spuntata tu, amica mia, in un tuo post di 6 anni fa, quando mettevi da parte la tua fragilità per lottare come una leonessa contro un male che ti ha strappata alla vita ancora tanto giovane. Troppo giovane.

T’immagino avvolta di luce, bellissima e sorridente.

Il mio pensiero inciampa spesso nel tuo ricordo, nelle tue battaglie per i disabili, nel tuo desiderio di rendere il mondo migliore, e mi riempie di orgoglio leggere il tuo nome, “Anna Castigliego”, accanto la chiesa Stella, nella targa sul centro di accoglienza che ti è stato dedicato. Che immenso dono averti conosciuta!

Mi manchi Annina, mia confidente, mia collega, mia testimone di nozze, mia…, mia… e ora non più mia. Ed ogni volta che scrivo qualcosa, mi attraversi la mente, perché mi piaceva confrontarmi con te: mi affascinavano le tue riflessioni e mi divertivano i tuoi commenti spiritosi e le tue risa.

Non so se la mania dei social è esplosa anche lassù (e sono sicura che ora mi avresti sorriso apostrofandomi con uno dei tuoi ‘me…va beh’) ma sono sicura che pensandoti forte forte, l’affetto che ancora immenso provo per te, potrà giungerti per accarezzarti dolcemente.

Grazie a te Anna, dolce e forte, semplice e speciale, per aver permesso a me e a tutti quelli che ti hanno conosciuta, di godere della tua amicizia.

MTV

https://m.facebook.com/story.php…